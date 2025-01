Google non riesce a decidersi sull’interfaccia per permettere all’utente di gestire il volume dei dispositivi Android: pare che la società stia lavorando all’ennesimo restyling sia dello slider singolo sia del pannello espanso in Android 16, dopo averne presentato uno tutto nuovo già in Android 15. Secondo Mishaal Rahman di Android Authority, già nella Developer Preview 2 del sistema operativo è possibile attivare la nuova interfaccia.

Ecco ciò che sappiamo

Ad ogni modo, lo slider singolo rimane tutto sommato simile: possiamo dire che le modifiche sono più a livello grafico che funzionale. La forma dello slider è un pochino più squadrata e c’è un indicatore più chiaro e preciso del livello attualmente impostato. La nota musicale rimane in basso invece di spostarsi con lo slider stesso. Google sta anche valutando una finitura diversa per i pulsanti accessori in alto per passare dalla modalità normale a silenziosa a vibrazione, e ha ritoccato un pochino la spaziatura degli elementi in modo tale che nel complesso tutto lo slider risulti più alto.

Entrando più nel particolare, nel pannello esteso le modifiche sono più o meno sulla stessa falsariga, ma sono più significative, se vogliamo. Gli slider sono molto più sottili e si osserva anche qui che la terminazione è piatta, in modo da dare indicazioni più chiare sul livello attualmente impostato. La descrizione dell’effetto dei vari slider è anche spostata in alto, invece che dentro agli slider stessi. Di conseguenza, anche questo pannello risulta un po’ più grande del precedente ed ormai è quasi a schermo intero.

Google starebbe anche lavorando per portare la funzionalità di “Predictive Back”, che permette di avere un’anteprima della pagina o schermata in cui si andrà a finire se si preme Indietro, anche nella navigazione a tre pulsanti. Con Android 15 la feature è funzionante solo nella navigazione a gesture. Molto semplicemente, basterà premere il tasto Back in basso a sinistra e la pagina in primo piano si sposterà leggermente per “svelare” in background la pagina di destinazione quando si rilascerà il tasto. Insomma, una situazione delicata e che Google risolverà in un arco temporale breve.