YouTube continua a innovare le sue funzionalità. Ciò allo scopo di supportare i creator nella promozione dei propri contenuti. L’ultima novità in fase di test è uno strumento che permette di creare e pubblicare rapidamente highlight dei video già esistenti. Tale funzione consente di selezionare i momenti più coinvolgenti dei propri video e trasformarli in clip brevi. Mantenendo il formato orizzontale 16:9. Si tratta di un’opzione che si distingue dai YouTube Shorts. Progettati invece per il formato verticale. Inoltre, tale possibilità permette alla piattaforma di competere direttamente con TikTok e Instagram.

YouTube introduce una nuova funzione

L’obiettivo principale della funzionalità è valorizzare i contenuti già prodotti. Offrendo ai creator un metodo semplice per raggiungere un pubblico più ampio. Attraverso il nuovo pulsante “Crea un video highlight“, disponibile su YouTube Studio Desktop per un gruppo ristretto di utenti selezionati, è possibile ritagliare le parti più interessanti dei video. Per poi pubblicarle come clip autonome. Tale soluzione può trasformarsi in un potente strumento promozionale. Infatti, consente di mettere in evidenza i momenti più apprezzati e aumentare l’engagement degli spettatori.

Per individuare i segmenti più efficaci, YouTube potrebbe integrare il sistema di heatmap già presente sulla piattaforma. Quest’ultimo mostra le sezioni di video maggiormente visualizzate o riavviate. La nuova funzione rappresenta un’opportunità importante anche per gli spettatori. Infatti, grazie a clip più brevi e mirate, gli utenti possono esplorare più facilmente nuovi canali. E decidere poi se approfondire i contenuti proposti. In tal modo, si crea un circolo virtuoso che avvantaggia sia i creator, in termini di visibilità, sia gli spettatori, che possono accedere rapidamente a contenuti di qualità.

Al momento, YouTube sta raccogliendo feedback dagli utenti selezionati. Ciò gli permetterà di valutare l’efficacia di tale funzione. E, nel caso, apportare eventuali miglioramenti. Non sono ancora stati divulgati dettagli su una possibile estensione a tutti gli utenti o su una data di rilascio ufficiale.