Il noto social di messaggistica istantanea WhatsApp sta per ricevere un nuovo update che introduce interessanti novità e dei cambiamenti decisamente utili per migliorare l’utilizzo di tutti i giorni e la fruibilità da parte di tutti gli utenti che ne fanno utilizzo, l’update in questione riguarda alcune delle funzionalità più utilizzate parliamo infatti delle reazioni ai messaggi, che si fanno più veloci e rapide, degli stickers e delle fotografie.

Piccoli ma ottimi cambiamenti

I cambiamenti in questione riguardano in primis la possibilità di reagire ai messaggi in modo decisamente più rapido rispetto a prima, d’ora in avanti infatti non sarà più necessario tenere premuto su un messaggio per reagire ma basterà un semplice doppio tap per mostrare il menu delle reazioni, il quale d’ora in avanti mostrerà come emoji consigliate quelle più utilizzate da parte dell’utente e non più un elenco predefinito, ovviamente, se doveste scegliere un’altra emoji potrete comunque cliccare sul tasto più per poi visualizzare l’elenco completo.

Le altre novità riguardano gli sticker che d’ora in avanti potranno essere condivisi come pacchetti interi all’interno delle chat con i nostri contatti, come se non bastasse arriva anche la funzionalità selfie sticker che consente di ottenere degli sticker da fotografie scattate a noi stessi, in più proprio in questo ambito arrivano tantissime nuove possibilità per quanto riguarda gli sfondi interattivi, sarà infatti possibile accedere a tantissimi nuovi effetti live per quanto riguarda le videochiamate e le fotografie, una volta scattate infatti una foto a noi stessi sarà possibile aggiungere sia uno sfondo completamente nuovo sia degli effetti fotografici in seconda battuta dopo aver effettuato la foto.

Se utilizzate WhatsApp frequentemente tutto ciò che dovete fare è semplicemente tenere gli occhi attenti e vedrete che da un momento all’altro questo cambiamento sarà effettivo anche per voi, dal momento che l’azienda lo sta introducendo piano piano per tutti gli utenti del mondo.