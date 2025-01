WhatsApp: esistono due app per recuperare i messaggi ed essere invisibili

Esistono due applicazioni di terze parti per Android che ampliano le possibilità d’uso di WhatsApp, offrendo funzioni interessanti che l’app ufficiale non integra. Questi strumenti, disponibili come file APK e quindi scaricabili solo da fonti esterne al Play Store, sono Unseen e WAMR.

Unseen: leggere i messaggi senza essere visti su WhatsApp è semplicissimo

Chi utilizza Unseen può avere modo di leggere i messaggi WhatsApp in arrivo senza dover aprire direttamente l’app ufficiale. Con una funzione di questo tipo gli utenti dunque possono vedere tutto ma senza aggiornare l’ultimo accesso. Inoltre non risulteranno mai online. L’app è estremamente utile per chi desidera preservare la propria privacy o leggere un messaggio con calma, senza che l’interlocutore lo sappia.

Unseen è completamente gratuito e legale. L’app si integra perfettamente con le notifiche in arrivo e funziona con altri servizi di messaggistica, offrendo un controllo ancora maggiore sulle proprie conversazioni.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp è possibile così

Un’altra applicazione interessante è WAMR, pensata per chi vuole recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp. Una volta installata, permette di visualizzare i messaggi che i contatti cancellano prima che l’utente abbia avuto la possibilità di leggerli. Tuttavia, questa funzione non è retroattiva: WAMR inizia a funzionare solo dal momento dell’installazione, monitorando le notifiche e salvando il contenuto dei messaggi ricevuti.

Anche WAMR è gratuita e perfettamente legale. È importante sottolineare che il recupero è possibile solo per i messaggi testuali e non include foto, video o documenti eliminati.

Sia Unseen che WAMR offrono strumenti utili per chi desidera un maggiore controllo sulle proprie conversazioni WhatsApp. Bisogna allo stesso tempo ricordare che essendo dei file di tipo APK, bisogna in genere fare multa attenzione. In questo caso si tratta di applicazioni già verificate, per cui non ci sono problematiche che possano nascondersi dietro il loro download.