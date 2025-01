Samsung è pronta a lanciare il suo primo smartphone tri-fold. Un dispositivo con due cerniere progettato per offrire un’esperienza unica sul mercato. Secondo indiscrezioni riportate da The Elec, il gigante sudcoreano avrebbe già comunicato i piani ai suoi partner. Insieme alla produzione dei componenti pronta a partire tra aprile e giugno. Questo smartphone innovativo mira a unire la portabilità dei pieghevoli con l’utilità di un tablet. Proponendo un display ampio ma facilmente richiudibile.

Flex G e un design rivoluzionario: la risposta di Samsung a Huawei

Per il 2025, Samsung avrebbe fissato un obiettivo di circa 200.000 unità prodotte. Anche se può sembrare un numero contenuto rispetto ai milioni di Galaxy Z Flip e Fold venduti, rappresenta una cifra notevole per un dispositivo di nuova concezione. Il progetto è ambizioso e affronta sfide importanti. Come, ad esempio, la necessità di realizzare sezioni particolarmente sottili per supportare un design a due cerniere. Tale approccio, seppur complesso, potrebbe ridefinire il settore dei pieghevoli e spingerlo verso nuovi traguardi.

Il tri fold di Samsung mira a distinguersi dai modelli simili già presenti sul mercato. Tra cui il Mate X di Huawei. A differenza del rivale cinese, che si piega sia verso l’interno che verso l’esterno, il telefono Samsung adotterà un sistema di chiusura interamente interno. Caratteristica che garantisce una maggiore protezione dello schermo, rendendolo meno vulnerabile ai danni. La sua struttura, simile al prototipo Flex G mostrato negli ultimi anni, potrebbe finalmente diventare realtà.

Lo smartphone dovrebbe infatti offrire uno schermo aperto di quasi 10 pollici. Assolutamente perfetto per chi cerca una maggiore superficie senza rinunciare alla praticità. Per agevolare questo progetto, Samsung starebbe anticipando la produzione dei componenti necessari al GalaxyZ Fold7. Così da integrare con continuità i materiali per il tri-fold. L’obiettivo è dunque chiaro. Ovvero creare un prodotto in grado di competere non solo con i pieghevoli esistenti, ma anche con i tablet. Aprendo così nuove possibilità per il multitasking.

Insomma, con un mix di tecnologia avanzata e design audace, l’ azienda coreana si prepara a segnare un nuovo capitolo nella storia degli smartphone. L’attesa è alta, ma il nuovo arrivato promette di portare innovazione e praticità a un livello mai visto prima.