Tra i temi di attualità che ci riguardano più da vicino, c’è senza alcun dubbio il riscaldamento globale. Una tematica su cui dobbiamo riflettere e agire nell’immediato al fine di poter trovare una “soluzione”. Le temperature sono sempre più elevate e le conseguenze dirette di tale fenomeno sono sempre più preoccupanti.

Non a caso, infatti, ad avvertire sulla situazione del tutto preoccupante è lo stesso programma Copernicus Climate Change Service (C3S). Un primo avvertimento che riguarda il superamento del grado e mezzo di aumento di temperatura. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione del riscaldamento globale.

Riscaldamento globale: situazione sempre più preoccupante

Il riscaldamento globale è una conseguenza diretta di alcuni effetti a cui dobbiamo trovare presto una soluzione. Il superamento del grado e mezzo di temperatura è certamente una notizia che deve fare riflettere e che con il passare del tempo potrebbe peggiorare e avere conseguenze ancora più pericolose.

Non a caso, nei giorni scorsi il programma europeo ha pubblicato i dati registrati nei 12 mesi precedenti. Dati che non fanno altro che segnalare il superamento di uno dei punti principali del cambiamento climatico. Un +1,5 gradi di temperatura che, se vengono letti senza pensarci, sembrano non avere conseguenze pericolose.

Un solo grado e mezzo, invece, può avere effetti dannosi per una serie di motivi. I danni che vengono a crearsi sono difficili da elencare perché si crea un vero e proprio effetto domino, il cosiddetto tipping point.

Fu proprio l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ad elencare, negli anni scorsi, i tigging point che riguardano il ghiaccio marino artico, la calotta glaciale della Groenlandia, le foreste boreali, il permafrost ma non solo. Gli effetti riguardano anche l’AMOC, la foresta pluviale amazzonica, i coralli di acqua calda, la calotta glaciale antartica occidentale e le aree dell’Antartide orientale.