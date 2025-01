Iliad: la Flash 210 sta per scadere, ecco le 3 offerte super fino a 250 GB in 5G

Iliad è il gestore di riferimento del mercato mobile attualmente. A dichiararlo sono gli utenti, con il 96% di essi che si dichiara soddisfatto in tutta Italia. Questo gestore, che ormai da diversi anni riesce a tenere in mano il pallino del gioco, beneficia questa volta di tre offerte che possono rendere tutto più semplice, soprattutto per chi vuole tanti contenuti per pochi euro mensili.

Iliad continua infatti a proporre offerte mobili competitive e trasparenti, con prezzi chiari e senza sorprese. Attualmente, l’operatore ha attive tre promozioni: Flash 210, Giga 120 e Giga 250, tutte con minuti e SMS illimitati e prezzi bloccati nel tempo.

Flash 210: la super offerta da 210 GB in 5G disponibile fino al 16 gennaio

La promozione più recente è la Flash 210, disponibile solo fino al 16 gennaio. L’offerta include:

210 GB in 5G per navigare ad alta velocità;

in per navigare ad alta velocità; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati ;

; Prezzo mensile di 9,99 €, bloccato per sempre.

Non è un problema scegliere questa offerta anche se si è già clienti Iliad, a patto che il prezzo della promo precedente non sia superiore ai 9,99 € mensili.

Giga 120 e Giga 250: offerte ancora disponibili sul sito di Iliad

Accanto alla promozione a tempo limitato, Iliad continua a proporre due tariffe stabili:

Giga 120 : 120 GB in 4G a 7,99 € al mese;

: 120 GB in a al mese; Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99 € al mese.

Entrambe le offerte includono minuti e SMS senza limiti e un prezzo bloccato per sempre, senza aumenti futuri.

Avere un’offerta come la prima e la terza significa poter beneficiare anche di uno sconto per la fibra ottica in casa. Iliad dispone infatti per gli utenti che scelgono una promo mobile da almeno 9,99€ mensili, l’opzione per la fibra ottica a 19,99 € al mese invece che a 24,99 €.

Non ci sono vincoli di alcun genere e c’è la trasparenza sui prezzi: questa è l’esperienza fornita da Iliad. Ricordiamo che non ci sono cambiamenti di costi in corso d’opera.