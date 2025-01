Il giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha criticato l’idea che l’aumento dei costi di sviluppo dei videogiochi sia dovuto principalmente al miglioramento progressivo della grafica. Secondo il sopracitato giornalista, la cattiva gestione aziendale e l’inefficienza sono fattori altrettanto importanti che contribuiscono all’inflazione dei budget.

Ecco la critica mossa da Schreier

Schreier riconosce che la ricerca di una grafica sempre più realistica ha portato a rendimenti decrescenti nel tempo, ma allo stesso tempo sostiene che questa sia solo una parte del problema. Il vero nodo della questione starebbe nel pagamento degli stipendi, che rappresentano la voce di spesa principale nei budget di sviluppo.

Un dipendente, in un’area particolarmente onerosa come Los Angeles, può costare all’azienda tra i 15.000 e i 20.000 dollari al mese, considerando salari, benefit e costi generali. L’aumento del personale necessario e l’allungamento dei tempi di sviluppo sono i principali responsabili dell’esplosione dei budget negli ultimi anni.

Ad ogni modo, però, Schreier punta il dito soprattutto contro la cattiva gestione aziendale. Cita esempi di “aziende che inseguono le mode, prendono decisioni sbagliate e mancano di una chiara visione creativa”. Flussi di lavoro inefficienti, cambiamenti tecnologici e dirigenti insicuri possono causare sprechi di tempo e risorse, gonfiando ulteriormente i costi.

Il giornalista cita alcuni casi esplicativi di cattiva gestione, come team esperti in giochi single player costretti a sviluppare live service. Menziona progetti come The Last of Us Online di Naughty Dog, Hyenas di Creative Assembly e Suicide Squad, Kill the Justice League di Rocksteady.

Schreier riporta anche aneddoti di “storie horror” dell’industria, come funzionalità cancellate per comportamenti infantili dei dirigenti o team che lavorano su contenuti già destinati all’eliminazione a causa di una cattiva comunicazione interna.

In conclusione, mentre il miglioramento grafico contribuisce all’aumento dei costi, Schreier sottolinea come una gestione aziendale inefficiente e miope sia un fattore altrettanto determinante nel gonfiare i budget di sviluppo dei videogiochi moderni. Una questione, insomma, molto delicata e che lascerà degli strascichi.