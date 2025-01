Google Pixel 8a può oggi essere considerato come la migliore alternativa nel momento in cui si fosse interessati ad un prodotto di qualità, appartenente alla fascia medio-alta del settore, che allo stesso tempo non presenti limitazioni particolari in termini di prestazioni generalmente raggiungibili.

Lo sconto applicato su Amazon è disponibile sul modello che prevede processore Google tensor, octa-core con frequenza di clock al massimo a 3GHz, GPU immortalis-G715s, ed una configurazione che prevede 8GB di RAM con 128GB di memoria interna (ma non è espandibile con l’ausilio di una microSD). Il display resta sempre da 6,1 pollici di diagonale, un OLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, che presenta densità di 431 ppi, e soprattutto 120Hz di refresh rate, per una fluidità che va ben oltre quanto gli altri smartphone sono in grado di offrire.

Premete questo link per avere le offerte Amazon, i codici sconto gratis e tutti i prezzi più bassi direttamente sul vostro smartphone.

Amazon da pazzi con l’offerta su Google Pixel 8a

Il Google Pixel 8a non è mai costato così poco, il suo prezzo consigliato di 549 euro è stato abbassato di circa 170 euro rispetto al listino originario (pari ad uno sconto effettivo del 31%), per arrivare così a poter spendere solamente 379 euro in fase d’acquisto. La variante a disposizione prevede garanzia legale della durata di 24 mesi, ed oltretutto è completamente sbrandizzata. Qui la pagina dove acquistarlo.

Il comparto fotografico rappresenta da sempre il fiore all’occhiello per l’azienda americana, anche il Google Pixel 8a non delude assolutamente le aspettative, sebbene si tratti di uno smartphone che appartiene alla fascia media. Nella parte posteriore sono presenti due sensori: principale da 64 megapixel e secondario ultragrandangolare da 13 megapixel, in questo modo si ha tra le mani un set completo, che permette di godere di una buona versatilità di ogni tipologia di scatto. Nella parte anteriore, se interessati, ecco arrivare il sensore da 13 megapixel con apertura F2.2.