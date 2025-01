La presentazione di Xiaomi YU7 avvenuta lo scorso mese ha permesso all’azienda tecnologica di ampliare la propria gamma di veicoli elettrici. Il SUV affiancherà la berlina SU7 offrendo ampia scelta agli utenti.

Infatti, Xiaomi ha presentato YU7 nella versione bi-motore ma un nuovo report indica che il marchio cinese sta lavorando anche ad una versione dotata di un singolo motore. L’azienda, infatti, ha depositato la documentazione relativa ad una nuova variante del SUV presso il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione della Cina (MIIT).

Si tratta di uno dei passaggi fondamentali per ottenere l’approvazione prima della commercializzazione vera e propria. La vettura in questione è caratterizzato da numero di modello XMA6500LBEVR3 e come sito di produzione viene indicato lo stabilimento di Pechino.

La particolarità che distingue questo modello rispetto a quello presentato è la presenza di un singolo motore elettrico che raggiunge la potenza di 235 kW pari a circa 315 CV. La vettura avrà una lunghezza di 4.999 mm e una larghezza di 1.996 mm per uno sviluppo in verticale di 1.608 mm. Il passo di 3.000 mm garantisce ampia abitabilità a bordo.

Considerando la presenza di un singolo motore e il peso di 2.315 kg, le prestazioni sono molto interessanti. Infatti, la velocità massima raggiungibile da Xiaomi YU7 è di 240 km/h. La potenza del motore è scaricata sulle ruote posteriori e le performance sono garantite da batterie al litio ferro fosfato (LFP) fornite da FinDreams Battery, una controllata di BYD.

Il debutto sul mercato cinese di YU7 è atteso per l’estate, più precisamente in un periodo compreso tra giugno e luglio. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli sul SUV di Xiaomi quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.