Il colosso giapponese Sony si appresta a portare tante novità di rilievo, soprattutto per tutti i suoi abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come spesso accade, però, l’azienda si vede costretta ad aggiornare il suo catalogo, eliminando i videogiochi che stanno da molto tempo per far spazio a tantissime altre novità. Per il mese di gennaio 2025, in particolare, sembra che abbandoneranno per sempre il catalogo almeno 12 videogiochi.

PlayStation Plus Extra e Premium, 12 videogiochi lasceranno il catalogo a breve

Nel corso di questo mese alcuni videogiochi di rilievo lasceranno per sempre il catalogo messo a disposizione di tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony si sta preparando per portare tantissime novità per i suoi abbonati.

Per fare questo, però, bisogna necessariamente eliminare altri titoli dal catalogo. Secondo quanto è stato riportato ufficialmente, per il mese di gennaio 2025 è prevista l’uscita dal catalogo di ben 12 videogiochi. Tra questi, sono compresi sia titoli compatibili per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per l’attuale console PlayStation 5. Secondo quanto è emerso, i titoli in questione abbandoneranno il catalogo a partire dalla giornata del 21 gennaio 2025.

PlayStation Plus Extra – videogiochi in uscita dal catalogo a gennaio 2025

• Resident Evil 2 – sia su PS4 sia su PS5

• Hardspace: Shipbreaker – su PS5

• Just Cause 3 – su PS4

• Dragon Ball FigherZ – su PS4

• Life is Strange: Before the Storm – su PS4

• Just Cause 4 Reloaded – su PS4

• Just Cause 4 – su PS4

• Pure Holdem – su PS4

PlayStation Plus Premium – videogiochi in uscita dal catalogo a gennaio 2025

• Street Fighter 30th Anniversary Collection – su PS4

• Legend of Mana – su PS4

• Secret of Mana – su PS4

• Life is Strange – su PS4

Ricordiamo comunque che a breve il colosso giapponese Sony annuncerà ufficialmente i nuovi videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.