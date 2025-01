Nonostante il gruppo di sviluppatori di Samsung debba ancora rilasciare One UI 7, la versione personalizzata dell’azienda basata su Android 15, in Rete, nelle scorse ore, sono emersi i primi dettagli sulla release successiva, quella che potrebbe essere rilasciata forse già entro la fine di quest’anno: stiamo naturalmente parlando del nuovissimo One UI 8.

Ecco cosa sappiamo a riguardo su One Ui

Sembrerebbe, infatti, che gli sviluppatori del colosso coreano abbiano già iniziato a lavorare a One UI 8 e riferimenti a tale versione dell’interfaccia sono stati trovati in varie parti dell’ecosistema di Samsung.

Probabilmente, nello specifico, gli sviluppatori di Samsung al momento stanno già testando internamente questa nuova versione dell’interfaccia, ovviamente ancora in una fase embrionale e basata su Android 16.

Analizzando quanto emerso recentemente, tra le novità di One UI 8 vi dovrebbe essere il supporto Decal Shader, funzionalità che potrebbe essere sfruttata per migliorare le icone e le animazioni e introdurre nuovi elementi nell’interfaccia del colosso coreano.

In rete è sbarcato anche un esempio di ciò che potrebbe consentire la funzionalità.

Ricordiamo, inoltre, che One UI 8 sbarcherà non soltanto sulla serie Samsung Galaxy S25 ma anche sulle precedenti generazioni, come Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S22, oltre che sui modelli pieghevoli e vari telefoni di fascia media dell’azienda.

Il team di sviluppatori di Google pare abbia in progetto di rilasciare la versione definitiva di Android 16 in anticipo rispetto a quanto è avvenuto lo scorso anno per Android 15 e ciò potrebbe aiutare Samsung ad ottimizzare One UI 8 già entro la fine del 2025, rilasciando il relativo aggiornamento per la serie Samsung Galaxy S25 e altri modelli “fortunati”.

Ad ogni modo, c’è tutto il tempo per saperne di più mentre adesso i riflettori vanno inevitabilmente puntati su One UI 7, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale il 22 gennaio in occasione della presentazione della serie Samsung Galaxy S25. Un passo avanti targato One UI davvero significativo.