Kena Mobile: l'offerta da 100 GB più conveniente di sempre

Kena Mobile ha presentato un’offerta che qualcuno magari già conosceva prima. Stiamo parlando della famosa Smart 100, appositamente pensata per chi cerca un piano completo e conveniente. Disponibile fino a fine gennaio 2025, questa promozione offre un pacchetto ricco di servizi a un prezzo competitivo, con il primo mese gratuito per i nuovi clienti.

Cosa include la nuova Smart 100 di Kena Mobile

L’offerta Smart 100 garantisce un pacchetto mensile che soddisfa sia chi usa frequentemente lo smartphone per chiamate, sia chi naviga molto. Ecco i dettagli:

100 GB di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo mensile di 4,99 € , bloccato per sempre;

, bloccato per sempre; Primo mese gratuito per chi attiva l’offerta entro la scadenza.

Un altro vantaggio dell’offerta è la consegna gratuita della SIM, che rende il passaggio a Kena Mobile ancora più semplice e senza costi aggiuntivi.

Chi può avere ora la nuova Smart 100 di Kena Mobile

L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. Per attivarla, è necessario richiedere la portabilità del numero, che può essere completata facilmente online o nei punti vendita autorizzati.

Scegliere Kena Mobile è la soluzione giusta?

Kena Mobile si distingue per la trasparenza e l’assenza di costi nascosti. L’offerta Smart 100 non prevede vincoli contrattuali, garantendo massima flessibilità ai suoi clienti. Chi la sceglie dunque sa di poter avere tutto e anche ogni forma di supporto in ogni momento della giornata.

Con minuti illimitati, 200 SMS, 100 GB di traffico dati e un costo di soli 4,99 € al mese, questa promozione rappresenta una delle tariffe più competitive attualmente disponibili sul mercato. Ci sono anche altri gestori a questo livello ma con qualità minori.

Offerte di questo genere sono sempre presenti in giro, ma la qualità di un gestore virtuale di questo calibro è difficile da trovare. Ovviamente a tutto ciò si vanno a sommare il prezzo vantaggioso e anche i contenuti, che sembrano essere sproporzionati in confronto al prezzo di vendita.