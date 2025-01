GCC Pokémon Pocket è un titolo che ha riscosso un successo senza precedenti nel panorama mobile. Il titolo incarna l’essenza del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e offre la possibilità di collezionare virtualmente le varie carte.

Ma non è tutto, il fulcro di GCC Pokémon Pocket sono le sfide e i giocatori potranno divertirsi con i propri amici e con altri utenti in tutto il mondo in battaglie all’ultimo colpo. La collezione delle carte è funzionale alla creazione di un deck in grado di spazzare via gli avversari.

Il team di sviluppo sta ponendo particolare attenzione nel supporto continuo del titolo e l’arrivo del set intitolato “L’Isola Misteriosa” conferma la volontà di espandere i Pokémon presenti. Tuttavia, gli utenti stanno aspettando una feature molto particolare che potrebbe ampliare enormemente l’approccio al gioco.

Gli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket stanno per lanciare la funzionalità che permette di scambiare le carte tra amici ma non sarà attiva per tutte le carte

Seems like Pyoro is now hinting at the Pokémon TCG Pocket trading feature being limited to diamond and 1 star cards. https://t.co/3hrNE90OLP — Centro LEAKS (@CentroLeaks) January 11, 2025

La feature degli scambi è stata promessa dagli sviluppatori e sembra essere sempre più vicina. Stando a quanto condiviso da Pyoro su X (ex Twitter), possiamo ottenere qualche dettaglio in più sull’attesa funzionalità.

Il leaker ha realizzato un post composto da sole emoji che proviamo a decriptare. Il messaggio potrebbe indicare che sarà possibile effettuare scambi tra giocatori ma con alcune limitazioni. La feature che arriverà a breve permetterà lo scambio di carte con fino ad una stella di rarità.

Questo significa che, se confermato, due amici non potranno passarsi carte con due o tre stelle o quelle contrassegnate da una corona. Il motivo di questa scelta da parte degli sviluppatori è assolutamente comprensibile.

L’obiettivo degli scambi è quello di riuscire a completare il Pokédex ma non a scapito dell’esperienza utente caratterizzata anche dall’apertura dei pacchetti. Inoltre, l’apertura dei pacchetti è anche il principale introito per gli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket; quindi, è chiara la volontà di confermare la centralità del tutto.

Non resta che attendere l’ufficialità per iniziare a scambiare le prime carte con i propri amici.