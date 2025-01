Il team di sviluppatori di Google Messaggi è al lavoro da molto tempo su una nuova funzionalità che probabilmente sarà accolta con entusiasmo da tanti utenti. Andiamo nello specifico della funzionalità, in cui Google è certo del successo che questa potrebbe avere nel panorama globale.

Ecco ciò che sappiamo sulla nuova funzionalità di Google Messaggi

Uno dei consigli migliori da dare a chi si appresta a cambiare dispositivo è quello di fare un backup dei propri dati, il quale è davvero necessario e così si può ritrovare tutto il materiale anche sul nuovo device ed è proprio a questo aspetto che il colosso di Mountain View ha deciso di dedicarsi.

Lo scorso anno, inoltre, è emerso che il team di Google Messaggi è al lavoro su una nuova funzionalità di backup, soluzione che al momento non è ancora stata implementata, in quanto gli utenti possono decidere di salvare SMS e MMS come parte degli “altri dati del dispositivo” all’interno di Google One quando si crea un backup del device.

Ad ogni modo, le prime indicazioni su come potrebbe essere l’interfaccia di questa funzionalità sono emerse lo scorso novembre.

Sembrerebbe, però, che i lavori del team di Google Messaggi siano proseguiti e nelle ultime ore è emersa un’altra piccola novità al riguardo, ossia l’introduzione di una sezione dedicata alla memoria di archiviazione all’interno delle impostazioni di backup.

Allo stato attuale l’interfaccia non è ancora stata ottimizzata ma questa immagine ci permette comunque di farci un’idea di quelli che dovrebbero essere i progetti del colosso di Mountain View, che prevedono tra le altre cose anche la possibilità per gli utenti di acquistare spazio aggiuntivo, cosa che lo standard RCS, con immagini e video di alta qualità, potrebbe rendere sempre più spesso necessaria.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità sarà implementata per tutti gli utenti di Google Messaggi, ma l’upgrade che Google vuole fornire sembra essere davvero significativo.