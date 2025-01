Samsung continua a dimostrare il suo impegno nella sicurezza e nell’ottimizzazione dei propri dispositivi. Ciò estendendo il rollout degli aggiornamenti software a una gamma sempre più ampia di modelli. Dopo aver avviato la distribuzione delle patch di sicurezza per la serie Galaxy S24, il colosso sudcoreano ha iniziato a includere anche i dispositivi pieghevoli. Insieme ad altri smartphone di fascia alta.

Samsung lancia nuovi aggiornamenti

I Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 stanno ricevendo le patch di sicurezza a partire dagli Stati Uniti. Tali aggiornamenti mirano a correggere ben 29 vulnerabilità CVE legate al sistema operativo Android. Insieme a 22 vulnerabilità SVE specifiche per l’interfaccia One UI di Samsung. Il firmware distribuito per il Galaxy Z Flip6 è identificato come F741USQS2AXLF e F741U1UES2AXLF. Mentre per il Galaxy Z Fold6 è F956USQS2AXLG. Il Galaxy Z Fold Special Edition, invece, ha ottenuto il medesimo aggiornamento in Corea. Con il firmware F958NKSS2AXLF.

È evidente l’importanza di tali aggiornamenti per la sicurezza. Eppure, i changelog ufficiali non segnalano ulteriori novità rilevanti. Limitandosi a menzionare miglioramenti generali in termini di stabilità e prestazioni. Per funzionalità più innovative e cambiamenti significativi, gli utenti dovranno attendere. Ciò almeno fino all’arrivo della One UI 7. Basata su Android 15. Il programma beta è già in corso. Nello specifico, per la gamma Samsung Galaxy S24. Inoltre, si prevede il rilascio ufficiale per la serie Galaxy S25 a partire dal 22 gennaio 2025.

Anche il Galaxy Z Fold4 sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2025 negli Stati Uniti. Con il firmware F936USQS7GXLF. Allo stesso tempo, il Galaxy S21 FE sta ricevendo le patch dello scorso dicembre. Ciò tramite il firmware G990BXXSBGXL2, distribuito durante il periodo natalizio. Quest’ultimo aggiornamento corregge 34 vulnerabilità CVE, di cui 6 classificate come critiche. Inoltre, sono comprese 8 vulnerabilità SVE.

Per verificare la presenza degli aggiornamenti, gli utenti possono accedere alle impostazioni del dispositivo. Basta recarsi nella sezione “Aggiornamento software“. In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione Smart Switch su PC.