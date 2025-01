OnePlus si dimostra essere, ancora una volta, in prima fila nel rilascio degli aggiornamenti software. Dopo aver portato Android 15 su OnePlus12 lo scorso novembre, ora tocca all’ex top di serie OnePlus11 ricevere il tanto atteso update. Questo smartphone, lanciato a gennaio 2023, si conferma ancora competitivo grazie al rapido supporto dell’azienda. La quale lo aggiorna con tempistiche invidiabili rispetto alla concorrenza.

OnePlus: innovazione e supporto a lungo termine

L’aggiornamento, disponibile inizialmente in India, ha un peso di 3,59GB e introduce importanti novità. Tra queste, emergono funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Come ad esempio AI Notes per una gestione intelligente delle note. AI-Retouch per migliorare le foto, oppure AI-Reflection Eraser per eliminare riflessi indesiderati. Anche l’Always-On Display si arricchisce con nuove opzioni personalizzabili, già viste sul OnePlus 12. Si tratta di una Release Candidate, scaricabile dalle impostazioni del dispositivo. La quale anticipa la versione stabile, attesa entro poche settimane.

OnePlus 11 non è solo un esempio di velocità negli aggiornamenti, ma anche di longevità. Il dispositivo è alimentato dal potente chip Snapdragon 8 Gen 2, che lo rende ancora attuale nel mercato degli smartphone. Grazie alla politica del brand, gli utenti possono contare su quattro aggiornamenti principali del sistema operativo. Oltre che su cinque anni di patch di sicurezza. Ciò garantisce supporto software fino al 2028, davvero una rarità nel mondo Android.

Dopo essere stato lanciato con Android13, OnePlus 11 è passato rapidamente ad Android14 e ora al 15. Con questo ritmo, l’azienda consolida la sua reputazione come una delle più affidabili per chi cerca dispositivi costantemente aggiornati. L’espansione dei lanci presso altri mercati, Italia compresa, è attesa nei prossimi giorni. Sono molto alte infatti le ambizioni del pubblico a riguardo e l’ azienda ovviamente non vuole deludere. Ad ogni modo tutto ciò, non fa che confermare l’impegno di OnePlus nel mantenere elevata e sempre efficiente l’esperienza d’uso dei suoi utilizzatori.