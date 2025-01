La tecnologia avanza e con il suo avanzamento nuovi elementi sempre più perfezionati compaiono sul mercato lasciando a bocca aperta moltissime persone. Stiamo parlando di un piccolo robot ovvero Ballie.

Quest’ultimo ancora non è entrato nel mercato globale, ma si sta facendo conoscere grazie alle sue fantastiche caratteristiche.

Ballie, una promessa?

Dopo moltissimi anni di vari prototipi e di esperimenti, Samsung è arrivata a un risultato molto concreto, il quale ritrova l’annuncio del suo arrivo sul mercato. Parliamo di Ballie il robot domestico presentato al CES 2020 per la sua primissima volta. Questo nuovo dispositivo dalla forma sferica è equipaggiato di intelligenza artificiale e un proiettore integrato. Quest’ultimo si è imposto di voler rivoluzionare l’intera interazione con la casa intelligente. Proprio lui sarà uno dei protagonisti maggiori al CES 2025 di Las Vegas, dove sono state svelate le sue funzionalità avanzate e messo in risalto la sua data di uscita negli Stati Uniti entro la fine del 2025.

Sono molte le funzionalità che Ballie predispone, come ad esempio controllare le luci, elettrodomestici, guardare un film sulla parete di casa e molto altro ancora. Spostandoci sul suo design abbiamo a disposizione una struttura molto compatta e molto agile nel muoversi in casa. Questo piccolo robot è capace di seguirvi in qualunque posto, oltre al rispondere a ogni vostra richiesta fornendo delle informazioni che potrebbero ritornare utili. Invece il proiettore integrato ritroverà il suo utilizzo nella visualizzazione dei contenuti multimediali e molto altro ancora.

Ballie oltre a questo bisogna ricordare che è dotato di intelligenza artificiale. Il ciò vuol dire che sarà capace di apprendere le vostra abitudini oltre che alle vostre preferenze.

Molte sono le aspettative che questo piccolo robot ha creato, il quale nonostante il suo prezzo e la data di rilascio ancora ignoti, Samsung ha promesso di fornire ulteriori dettagli durante i prossimi mesi.