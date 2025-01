Il mercato europeo delle auto elettriche mostra i primi segni di una guerra dei prezzi. In Francia, ad esempio, Dacia ha ridotto il prezzo della Spring di 2.000 euro. In tal modo l’azienda ha portando il costo di listino a soli 16.900 euro. La versione a questo prezzo è quella. Essa offre agli acquirenti specifiche inferiori, con un motore da 33 kW e una batteria da 26,8 kWh per 225 km di autonomia WLTP. Il taglio è significativo in un contesto in cui la Spring, prodotta in Cina, non beneficia più di bonus governativi per le EV. O ne diminuivano il costo o andavano in perdita. Anche Leapmotor si adegua. L’azienda ha passato il prezzo della T03 a 14.900 euro, con una riduzione di 4.000 euro. Volkswagen, invece, rende la sua ID.3 più competitiva, regalando sconti diretti fino a 4.000 euro in Francia e 3.500 euro in Germania. Queste mosse potrebbero essere il preludio di una competizione più feroce. Qual è il motivo di questa tendenza sulle auto elettriche? La riduzione degli incentivi in alcuni Paesi europei spinge i costruttori ad agire. Le aziende stanno cercando di compensare con offerte più aggressive per mantenere alta la domanda.

Obiettivo 2025: vendere più auto elettriche per evitare sanzioni

Le case automobilistiche affrontano, ora che è giunto il 2025, la temibile sfida: rispettare i limiti di emissione UE previsti. Per evitare multe importanti, devono incrementare le vendite di auto elettriche. Ora, data la situazione, i prezzi più bassi diventano una strategia indispensabile. Gli incentivi economici per le BEV restano fondamentali in Paesi come Francia e Germania. La loro riduzione o eliminazione, come in Italia, però crea nuove dinamiche di mercato. Rendere le auto elettriche elettriche più accessibili diventa quindi una priorità per attirare i consumatori.

La pressione normativa gioca un ruolo chiave in tutto ciò che faranno le aziende. Le strategie di pooling potrebbero non bastare per compensare le emissioni delle auto tradizionali. Questo spiega la necessità di accelerare la transizione verso l’elettrico. Sarà il 2025 il vero banco di prova? Tutto lascia intendere che la competizione sui prezzi potrebbe intensificarsi in Europa nei prossimi mesi. I segnali dalla Francia e dalla Germania sono chiari. Le auto elettriche si preparano a una sfida sempre più agguerrita per conquistare il mercato europeo.