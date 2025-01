Al giorno d’oggi gli utenti possono acquistare numerosi dispositivi a rate a basso costo tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, spicca l’operatore telefonico italiano Vodafone. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate. Tra questi, sono stati da poco aggiunti alcuni dispositivi a marchio Motorola e a marchio Honor. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, tanti nuovi smartphone acquistabili a rate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate mensili a basso costo. Come già accennato in apertura, tra questi dispositivi sono stati da poco aggiunti alcuni device dei noti produttori tech Motorola e Honor.

Uno di questi è il nuovo medio di gamma Motorola Moto G05. Quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto a partire dal mese di gennaio nel suo taglio di memoria da 128 GB. Gli utenti potranno dare un contributo iniziale di 29,90 euro e dovranno pagare un costo di 0,01 euro al mese. In alternativa, gli utenti potranno dare un anticipo di 49,90 euro e dovranno pagare un costo di 4,99 euro al mese.

Gli utenti potranno anche acquistare anche altri smartphone del noto produttore tech Honor. Uno di questi è Honor Magic 7 Pro. Gli utenti, in particolare, potranno acquistarlo pagando un anticipo di 99,99 euro. In base all’offerta mobile che si deciderà di attivare, gli utenti potranno acquistarlo con 24 rate mensili pari rispettivamente a 23,99 euro e 24,99 euro. Nel primo caso, tra le offerte compatibili troviamo quelle appartenenti alla gamma Vodafone Special.

Un altro smartphone acquistabile a rate con Vodafone è Honor Magic 7 Lite. Quest’ultimo sarà acquistabile sempre a basso costo. Gli utenti dovranno pagare un anticipo di 29,99 euro. Sempre in base all’offerta prescelta, gli utenti dovranno poi pagare 7,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese, sempre per un totale di 24 rate mensili.