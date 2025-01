Samsung ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di gennaio 2025 per una vasta gamma di dispositivi Galaxy. Questo aggiornamento include correzioni per diverse vulnerabilità, alcune delle quali classificate come critiche, migliorando la protezione degli utenti contro potenziali attacchi.

Vulnerabilità risolte con la nuova patch di Samsung

Secondo il changelog ufficiale, l’aggiornamento affronta almeno 50 vulnerabilità, molte delle quali legate al sistema operativo Android e ad alcune funzionalità specifiche dell’interfaccia Samsung One UI. Tra le correzioni più importanti:

Patch critiche per WebView , una componente di Android utilizzata da molte app per visualizzare contenuti web. Questa correzione è particolarmente rilevante, poiché le vulnerabilità di WebView possono essere sfruttate da malware per ottenere accesso non autorizzato ai dati degli utenti;

, una componente di Android utilizzata da molte app per visualizzare contenuti web. Questa correzione è particolarmente rilevante, poiché le vulnerabilità di WebView possono essere sfruttate da malware per ottenere accesso non autorizzato ai dati degli utenti; Risoluzione di un bug che riguardava la gestione delle connessioni Bluetooth, potenzialmente sfruttabile per intercettare informazioni sensibili;

Miglioramenti alla sicurezza del sistema di crittografia, riducendo il rischio di accesso ai dati personali in caso di furto o smarrimento del dispositivo.

Dispositivi supportati

L’aggiornamento è stato inizialmente rilasciato per i dispositivi di fascia alta, come:

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, S24, S24, S24 Ultra;

Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, Z Fold 6 e Z Flip 6;

Galaxy Tab S9 e Tab S10.

Successivamente, il rollout sarà esteso a modelli di fascia media e dispositivi più datati, tra cui la serie Galaxy A e alcuni dispositivi Galaxy M.

Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo alle impostazioni del telefono, nella sezione Aggiornamenti software.

Questo aggiornamento dimostra l’impegno del costruttore sudcoreano nel mantenere al sicuro i propri dispositivi, rilasciando patch mensili che affrontano le vulnerabilità più recenti. L’azienda è tra i pochi produttori Android a garantire aggiornamenti di sicurezza regolari per un periodo prolungato, spesso fino a 5 anni per i dispositivi di punta.

Inoltre, Samsung continua a migliorare la protezione integrata con soluzioni proprietarie come Samsung Knox, un sistema avanzato di sicurezza a livello hardware e software, ideale per utenti privati e professionali.

Mantenere il proprio dispositivo aggiornato è fondamentale per proteggere i dati personali e prevenire accessi non autorizzati. Gli aggiornamenti di sicurezza, come quello di gennaio 2025, non solo risolvono vulnerabilità note, ma migliorano anche la stabilità generale del sistema.

L’azienda sudcoreana invita tutti gli utenti a installare il più presto possibile la patch, per garantire una protezione completa contro le minacce emergenti.