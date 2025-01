Nintendo Switch 2 continua ad essere la protagonista di alcune indiscrezioni in attesa del lancio ufficiale. Non a caso, stiamo parlando della console di nuove generazione che l’azienda ha deciso di realizzare al fine di offrire a tutti gli appassionati di gaming una soluzione ulteriormente migliorata rispetto al modello precedente.

Nonostante non ci siamo ancora dettagli e informazioni ufficiali sulla Switch 2 di Casa Nintendo, non mancano alcune indiscrezioni diffuse sul web che ci aiutano a capire come potrebbe essere la nuova console. Nelle scorse ore, infatti, è stata diffusa un’indiscrezione da OnLeaks che prova a svelare alcuni dettagli. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza.

Nintendo Switch 2: nuove indiscrezioni in vista del lancio ufficiale

L’attesa, prima del lancio ufficiale di un nuovo dispositivo, è sempre tanta. A volte si arriva al debutto dopo aver visto già alcune immagini ufficiali e conosciuto caratteristiche tecniche. Tutto ciò, grazie ad alcune indiscrezioni che vengono diffuse sul web e che aiutano ad avere un’idea più chiara di quello che le aziende potrebbero portare sul mercato.

In merito alla Nintendo Switch 2, le informazioni diffuse dall’insider OnLeaks ci svelano che la nuova console potrebbe contraddistinguersi grazie alla presenza di un display da 8,4 pollici. Se tale indiscrezione verrebbe confermata, ci troveremmo dunque davanti ad un dispositivo di dimensioni più grandi rispetto alla Switch originale.

Le indiscrezioni diffuse, però, non si fermano esclusivamente alle dimensioni che la console potrebbe avere. Non a caso, infatti, si parla anche di quello che potrebbe essere il suo design. Nello specifico, l’attenzione cade particolarmente sulla presenza dell’ingresso per il jack audio da 3,5 mm sul profilo superiore. Non manca, inoltre, la presenza di un ingresso dedicato alla USB-C. Non ci resta dunque che attendere maggiori aggiornamenti e dettagli ufficiali anche da parte della stessa azienda costruttrice.