Il compressore portatile per auto è divenuto nel corso degli anni un compagno di viaggio fondamentale per milioni di consumatori, per il semplice fatto che si ritrovano ad avere la certezza di avere le gomme sempre alla giusta pressione, evitando spiacevoli situazioni, come non poter proseguire un viaggio. Tra i tanti modelli disponibili oggi sul mercato, spicca sicuramente la variante di Xiaomi, fortunatamente proposta ad un prezzo estremamente convincente e conveniente su Amazon.

La variante di cui vi parliamo è già la seconda generazione, all’interno della confezione, oltre al compressore in sé, possiamo trovare anche vari tipi di attacchi/beccucci, così da poter effettivamente utilizzarlo in più situazioni (non solo per l’auto, ma anche per gonfiare palloni, monopattini, biciclette e motocicli), ed una comoda sacchetta per facilitare il trasporto. Il prodotto dispone, ovviamente, di una batteria interna ricaricabile tramite la porta USB-C, ed una luce LED che permette di andare ad illuminare direttamente l’area di lavoro.

Compressore auto portatile di Xiaomi: il suo prezzo migliore

Il compressore portatile da utilizzare per l’auto non ha di per sé un costo particolarmente elevato, poiché il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo viene a costare di listino poco meno di 50 euro, anche se comunque Amazon ha cercato di abbassare, entro certi limiti, nuovamente la spesa da sostenere, per arrivare ad un prezzo attuale corrispondente a 45,50 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

Il prodotto gode di oltre 6 modalità differenti di gonfiaggio, con possibilità di visualizzare direttamente sul piccolo display anteriore tutte le informazioni del caso, tra cui troviamo ad esempio la pressione istantanea. La ricarica avviene tramite collegamento diretto alla porta USB-C, come anticipato, con caricamento completo entro poche ore e possiiblità di ricaricarlo praticamente ovunque.