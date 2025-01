Il mondo delle console portatili vive un periodo d’oro. In quanto è riuscito ad attirare l’interesse di aziende che vogliono distinguersi con prodotti innovativi. Durante il CES 2025, Atari ha colto l’occasione per tornare protagonista. L’ azienda ha infatti annunciato il Gamestation Go, una console portatile dedicata al retrogaming. Questo dispositivo sarà dotato di oltre 200 giochi classici preinstallati, provenienti dall’iconico catalogo Atari. Esso promette così di riportare in vita le emozioni dei videogiochi del passato.

Atari si avvale della tecnologia moderna per rivivere i classici

La nuova console è stata sviluppata in collaborazione con My Arcade. Riconosciuto da sempre come leader nella creazione di retro-console e accessori per il retrogaming. Un primo teaser trailer ha rivelato il design della Gamestation Go di Atari. Quest’ ultimo sarà infatti caratterizzato da dimensioni generose e uno stile che unisce nostalgia e modernità. Sulla sinistra si trovano uno stick analogico e una croce direzionale. Mentre sulla destra vi sono i tasti XYAB. Gli elementi che però catturano maggiormente l’attenzione sono la trackball e un tastierino numerico. I quali offrono nuove possibilità di gioco e interazione.

Oltre al suo design accattivante, Gamestation Go include funzionalità pensate per il giocatore moderno. La console è dotata di uno slot per microSD, un’uscita HDMI e porte USB-C, ampliando le opzioni di utilizzo. Atari non ha ancora rivelato il prezzo e altri dettagli tecnici. Ma è stato comunque confermato che questo prodotto supporterà i giochi delle storiche piattaforme Atari2600, 5200 e 7800, insieme a titoli più recenti. In più, sono previsti aggiornamenti regolari per espandere ulteriormente la libreria.

My Arcade sta lavorando per introdurre accessori dedicati. Come controller e arcade stick, che arricchiranno l’esperienza utente. Tale approccio mira così a catturare i nostalgici del marchio. Oltre che una nuova generazione di giocatori curiosi di scoprire l’eredità videoludica di Atari. L’annuncio di Gamestation Go è quindi un chiaro segnale del desiderio dell’ azienda di tornare al centro della scena. Unendo innovazione tecnologica e tradizione, essa si propone di riportare in alto il retrogaming. Dimostrando appunto che il passato può ancora riservare grandi sorprese.