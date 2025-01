Ormai manca davvero poco al debutto ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25. Il loro debutto si terrà a breve durante l’evento ufficiale tenuto da Samsung, ovvero Unpacked. Nonostante questo, continuano ad arrivare in rete nuove informazioni, riguardanti proprio le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy S25, ecco le specifiche complete a pochi giorni dal debutto

A pochi giorni dall’evento di presentazione ufficiale sul mercato, continuano ad emergere in rete nuove informazioni sulla prossima serie di smartphone top di gamma di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy S25. Partendo dal modello più prestante, ovvero il Samsung Galaxy S25 Ultra, sappiamo che avrà un comparto fotografico all’avanguardia.

Quest’ultimo, in particolare, disporrà di un sensore fotografico principale da 200 MP, un sensore con lente periscopica da 50 MP con zoom 5x, un sensore grandangolare da 50 MP e un ulteriore sensore 3x da 10 MP. A detta dei rumors, sarà proprio il sensore grandangolare ad essere implementato notevolmente. Dovrebbe infatti essere quattro volte migliore rispetto al passato. Interverrà poi il supporto all’intelligenza artificiale con svariate funzioni di rilievo in ambito fotografico.

Una di queste funzionalità dovrebbe inoltre permettere di cancellare i rumori di disturbo dai video. Per quanto riguarda il modello per il mercato europeo, dovrebbero essere disponibili 12 GB di RAM e tagli con 256 GB, 512 GB oppure 1 TB di storage interno. Nessun cambiamento di rilievo per quanto riguarda l’autonomia, che dovrebbe essere affidata ad una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W.

Non ci dovrebbero essere cambiamenti di rilievo rispetto al passato per il Samsung Galaxy S25+. Ci dovrebbe essere sempre un display da 6.7 pollici in risoluzione QHD+ e diversi tagli di memoria. Per quanto riguarda le prestazioni, sappiamo che i modelli europei dovrebbero essere alimentati tutti dal potente processore di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite.