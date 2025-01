Dall’8 gennaio 2025, Google ha deciso di sorprendere i possessori di Pixel 4a con un aggiornamento straordinario. Ciò anche se lo smartphone ha ormai raggiunto la fine del ciclo di supporto ufficiale. Il nuovo aggiornamento si basa su Android 13 ed è stato introdotto per migliorare la stabilità della batteria. Un aspetto che molti utenti avevano segnalato come critico. Sembra però che il miglioramento della gestione energetica potrebbe comportare effetti collaterali indesiderati. Come una riduzione della capacità della batteria e un peggioramento delle prestazioni di ricarica.

Pixel 4a: i problemi riscontrati con la batteria

Riguardo i potenziali inconvenienti, Google è subito intervenuta. Dimostrando un grande impegno nei confronti dei suoi utenti. Attraverso il sito ufficiale, i possessori di Pixel 4a possono verificare se il loro dispositivo è tra quelli che possono ricevere supporto. Ciò avviene tramite il codice IMEI. Gli utenti possono ricevere una riparazione o un rimborso economico. In alternativa, possono ottenere un incentivo per acquistare un nuovo smartphone. La riparazione consiste nella sostituzione gratuita della batteria, disponibile in alcuni Paesi selezionati. Mentre il rimborso prevede un compenso diretto o un buono sconto. Quest’ultimo può essere usato sul Google Store.

È importante sottolineare che non tutti i dispositivi presenteranno gli stessi effetti negativi. Per molti utenti, infatti, la batteria continuerà a funzionare senza problemi. Per coloro che riscontrano problemi, invece, la richiesta di supporto deve essere inoltrata entro e non oltre l’8 gennaio 2026. Inoltre, Google ha specificato che i dispositivi non devono essere restituiti per accedere al programma. Gli utenti possono continuare a utilizzare il proprio Pixel 4a o optare per uno smaltimento responsabile. Nel rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa straordinaria rappresenta un caso raro nel settore tecnologico. Google ha deciso di intervenire su dispositivi ormai fuori produzione. Ciò per garantire una migliore esperienza utente. Si tratta di un gesto che non solo rafforza la fiducia dei consumatori. Potrebbe anche tracciare un esempio di responsabilità per altre aziende del settore.