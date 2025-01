Ottime notizie da parte di Getty Images e Shutterstock che nelle scorse ore hanno reso noti di aver realizzato un accordo che prevede la fusione delle due realtà. Non a caso, infatti, l’ufficializzazione della nuova strategia prevede l’unione delle due con l’obiettivo di portare avanti importanti progetti in un momento in cui l’AI è senza alcun dubbio al centro dei piani.

Secondo quanto diffuso, tale decisione porta ad una società di contenuti visivi che ha un valore inevitabilmente importante che prenderà il nome di Getty Images Holdings. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati in merito alla fusione.

Getty Images e Shutterstock: fusione tra i due

Ufficiale l’accordo di fusione tra Getty Images e Shutterstock che decidono di unire le forze e pensare a progetti futuri inevitabilmente importanti. Non a caso, il valore complessivo della società di contenuti visivi equivale ad un valore complessivo che si attesta intorno ai 3,7 miliardi di dollari. Come anticipato, il nome che la nuova società avrà è Getty Images Holdings mentre il simbolo con qui sarà quotata sul New York Stock Exchange sarà GETY. Finalizzata la fusione, l’attuale CEO di Getty Images, Creig Peters, sarà a capo della nuova società.

Non a caso, ci troviamo ad una decisione che ha come fondamento una ragione importante. Innanzitutto, quella di riuscire ad ottimizzare le librerie di foto stock di entrambe le realtà con una conseguente ottimizzazione AI. Nello stesso comunicato è possibile leggere che Getty Images e Shutterstock offriranno una libreria di contenuti con maggiore profondità e ampiezza a vantaggio dei clienti, maggiori opportunità per la sua comunità di collaboratori e un impegno rafforzato per l’adozione di contenuti inclusivi e rappresentativi.

Secondo quanto diffuso, la fusione deve passare prima dall’antitrust. Non ci resta dunque che attendere ulteriori ed importanti aggiornamenti in merito.