Una spesa ai minimi storici per gli utenti che vogliono acquistare Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro, infatti in questi giorni su Amazon è disponibile un prezzo fortemente ribassato rispetto al listino originario, riuscendo così a raggiungere un risparmio che a tutti gli effetti nessuno si aspettava di vedere.

Il prodotto differisce da quanto la Mi Band 8 classica propone, a partire dal display, in questo caso si tratta di un pannello AMOLED da 1,74 pollici di diagonale, che viene installato su un corpo leggero e molto sottile, il cui spessore non va oltre i 9,99 millimetri. Il pannello è completamente touchscreen e retroilluminato, così da riuscire a controllarne tutte le funzioni, senza l’ausilio di pulsanti fisici di alcun tipo. Non preoccupatevi di utilizzarlo anche in prossimità di acqua o similari, infatti è resistente fino a 5 ATM, con una batteria che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo continuativo, anche se tale durata dipende direttamente da GPS e similari.

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro: un risparmio fuori dal normale

Il listino di questo dispositivo non sarebbe di base troppo elevato, infatti al giorno d’oggi è in vendita a 69 euro, tuttavia Amazon ha giustamente pensato di ridurne la spesa di circa 10 euro, così da avvicinare più utenti possibili all’acquisto, di conseguenza il valore finale odierno, grazie alla promozione disponibile a questo link, è di 59,99 euro, con consegna a domicilio in tempi brevi e garanzia di 24 mesi.

L’attenzione viene posta non solo alla parte smart, ma anche al benessere, con oltre 150 modalità sportive tra cui gli utenti possono scegliere, variandole in base alle proprie necessità. Il cinturino è completamente intercambiabile, potendone acquistare uno dei tantissimi che potete trovare direttamente in rete, o anche scegliendo uno degli ufficiali di Xiaomi.