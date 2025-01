WhatsApp è una delle app più utilizzate sui dispositivi mobili, ma anche una delle principali responsabili del consumo della batteria. Questo è stato confermato dalle statistiche dei sistemi operativi iOS e Android, che spesso mettono WhatsApp al vertice della lista delle app più esigenti in termini di energia. Tuttavia, nel prossimo futuro, sembra che gli utenti potranno beneficiare di una nuova funzionalità che potrebbe ridurre il consumo energetico dell’app.

Il problema del peso di WhatsApp sulla batteria del cellulare

Secondo le informazioni diffuse da WABetainfo, gli sviluppatori di Meta stanno lavorando su un aggiornamento che permetterà di gestire le animazioni all’interno dell’app. Attualmente, molte delle emoji, adesivi e avatar che si usano nelle chat sono animati e contribuiscono a scaricare la batteria. A breve, però, gli utenti Android potranno disattivare queste animazioni direttamente dalle impostazioni dell’app. Anche se non è stato confermato ufficialmente un risparmio di batteria, è evidente che disabilitare le animazioni potrebbe portare a un minor consumo energetico, dato che queste ultime, insieme ai video, sono tra le principali cause di esaurimento della batteria.

Disattivando adesivi e emoji animati, non solo la batteria durerà di più, ma anche la navigazione nell’app sarà più fluida, con contenuti statici che non si avvieranno automaticamente. In futuro, sarà possibile gestire le animazioni di emoji, adesivi e avatar in modo separato, così ogni utente potrà scegliere cosa animare e cosa mantenere fermo. Questo cambiamento si ispira al concetto di “app in background“, che consumano risorse senza che l’utente se ne accorga, e alla necessità di un maggiore controllo sul consumo di batteria.

Inoltre, questa nuova opzione risponde alle preferenze degli utenti che non amano le animazioni. Molti, infatti, trovano fastidioso il continuo movimento durante le conversazioni, e la possibilità di mantenere statici i contenuti visivi potrebbe rendere l’esperienza di chat più piacevole e meno invasiva.