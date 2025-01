Il CES 2025 ha visto TCL protagonista con NXTPAPER 4.0. Un’evoluzione tecnologica pensata per migliorare il comfort visivo. Grazie a un mix di innovazioni hardware e software, questa tecnologia riduce l’affaticamento degli occhi e imita la luce naturale. La Circularity Polarized Light, combinata alla litografia a nano-matrice, garantisce immagini più nitide e realistiche. In più, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio la funzione Smart EyeComfort regola lo schermo in base a otto scenari d’uso. Mentre il PersonalizedEye Comfort permette agli utenti di personalizzare parametri come luminosità e contrasto.

Nuovi smartphone economici: TCL punta su innovazione accessibile

Tra le novità emerge il tablet NXTPAPER 11 Plus, che integra questa tecnologia avanzata. Con un display da 11,5”una risoluzione 2,2K, una frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto alla penna T-Pen, il dispositivo offre un’esperienza visiva eccezionale. Il design include un tasto dedicato per accedere rapidamente all’interfaccia NXTPAPER. Utile anche per attivare strumenti basati sull’IA come il Text Assist, che riscrive e traduce contenuti. Oppure lo Smart Voice Memo, capace di registrare e sintetizzare note vocali. Alimentato da una batteria da 8.000mAh e con il sistema operativo Android 15, il tablet promette prestazioni elevate e durata prolungata.

TCL non si è però fermata ai tablet, presentando anche due smartphone innovativi. Tra questi il TCL60 XE NXTPAPER 5G introduce la modalità Max Ink. Il quale trasforma il display in uno stile e-ink per migliorare la lettura e aumentare l’autonomia fino a una settimana. Il dispositivo monta un display FHD da 6,8” con frequenza di aggiornamento dinamico a 120Hz. Assolutamente ideale per chi cerca comfort visivo e prestazioni. Sarà lanciato in Canada da maggio 2025 al prezzo competitivo di 199 dollari.

A completare l’offerta vi è il TCLK32 5G. Uno smartphone che combina connessione di nuova generazione e un prezzo inferiore a 101$. TCL dimostra così di voler rivoluzionare anche il settore economico. Rendendo accessibili tecnologie avanzate a un pubblico sempre più ampio.