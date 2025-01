Intel ha annunciato che la scheda grafica Arc B580 ha ricevuto il supporto ufficiale per le nuove CPU Twin Lake, l’ultima generazione di processori progettati per offrire prestazioni elevate ed efficienza energetica. Questa combinazione rappresenta un passo avanti significativo per l’ecosistema Intel, che punta a ottimizzare le prestazioni per gaming e produttività.

La scheda grafica Arc B580 di Intel

L’Intel Arc B580 è una GPU di fascia media progettata per competere con schede grafiche come le NVIDIA GeForce RTX 4060 e le AMD Radeon RX 7600. Con 16 GB di memoria GDDR6 e una velocità di clock migliorata rispetto alla generazione precedente, la B580 offre una solida esperienza per gaming in 1440p e applicazioni grafiche intensive.

Il supporto per le CPU Twin Lake consente di sfruttare al massimo le nuove tecnologie integrate nella scheda, come:

Resilient Frame Buffering, per migliorare la fluidità nei giochi;

XMX AI Acceleration, che ottimizza i calcoli per applicazioni di intelligenza artificiale e rendering;

Compatibilità con DirectX 12 Ultimate e ray tracing hardware, per una grafica più realistica nei giochi di nuova generazione.

La nuova famiglia di processori Twin Lake è basata su un processo produttivo a 3 nanometri, che garantisce un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica. I modelli di punta della serie offriranno fino a 24 core, suddivisi tra core ad alte prestazioni (P-core) e core ad alta efficienza (E-core), ottimizzando il multitasking e riducendo il consumo energetico.

Le CPU includono anche il supporto per DDR5 e PCIe 5.0, garantendo una maggiore larghezza di banda per memoria e dispositivi di archiviazione, un aspetto cruciale per i creatori di contenuti e i gamer più esigenti.

L’integrazione tra Arc B580 e Twin Lake è resa possibile attraverso il sistema Deep Link di Intel, che ottimizza la distribuzione del carico di lavoro tra CPU e GPU. Questa sinergia offre:

Prestazioni grafiche migliorate nei giochi, con frame rate più stabili;

Riduzione del consumo energetico complessivo grazie alla gestione intelligente delle risorse;

Maggiore velocità nei task creativi, come rendering 3D e montaggio video.

Le schede Arc B580 con supporto per Twin Lake saranno disponibili entro il primo trimestre del 2025, insieme ai primi dispositivi dotati delle nuove CPU. Intel punta a consolidare la sua posizione nel mercato dei PC di fascia media e alta, offrendo una soluzione completa per utenti che cercano prestazioni elevate a un prezzo competitivo.