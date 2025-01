Il CES 2025 ha segnato un nuovo capitolo per Alienware. La divisione gaming di Dell ha presentato una gamma di prodotti che ridefiniscono gli standard dell’industria. La rinnovata serie Area-51, simbolo di eccellenza nel settore, è tornata con un laptop in due versioni (16 e 18 pollici) e un desktop tower da oltre 80 litri. Entrambi progettati per performance estreme.

Alienware: le recenti novità presentate

I nuovi laptop Area-51 si presentano come potenti alternative ai desktop tradizionali. Ciò con processori Intel Core Ultra 9 275HX e GPU Nvidia RTX 50 Mobile. La gestione termica è stata completamente ridisegnata. In modo da offrire un flusso d’aria migliorato del 37% e una riduzione della rumorosità del 15%. Supportano RAM DDR5 a 7200 MT/s e storage SSD fino a 12 TB tramite interfacce PCIe 5. Il design retro-futuristico, ispirato agli extraterrestri, combina estetica e funzionalità. Con una finitura Liquid Teal, un sistema di illuminazione personalizzabile. Inoltre, cè anche una finestra trasparente sullo chassis. I disponibili saranno disponibili da marzo 2025. I costi partono da 1999 dollari.

Il desktop tower Area-51 è una piattaforma progettata per gli appassionati più esigenti. Equipaggiabile con il processore Intel Core Ultra 9 285K e la GPU Nvidia RTX 5090. Il dispositivo offre un massimo di 64 GB di RAM DDR5 e 8 TB di storage SSD. Il sistema di raffreddamento sfrutta ventole frontali e soluzioni a liquido fino a 420 mm. Garantendo temperature più basse del 13% e una rumorosità ridotta del 45%. Il case, estremamente spazioso, permette aggiornamenti senza limiti. Supportati da guide interattive accessibili tramite QR code. La configurazione di punta sarà disponibile entro il primo trimestre 2025 al prezzo di 4499 dollari.

Per chi cerca la massima qualità visiva, Alienware propone il monitor 27 4K QD-OLED. Con un refresh rate di 240 Hz. Inoltre, i neri risultano assoluti grazie alla tecnologia QD-OLED. Tale monitor è perfetto per il gaming e la creazione di contenuti. Compatibile con G-Sync e FreeSync Premium Pro, offre connettività avanzata con porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Disponibile in Cina dal 22 gennaio 2025, arriverà negli Stati Uniti a marzo a un prezzo di 899,99 dollari.