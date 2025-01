Il noto colosso della tecnologia Acer si prepara al proprio debutto nel 2025 annunciando i nuovi dispositivi portatili per il gaming che promettono di ridefinire il concetto di top di gamma all’interno del settore, nello specifico parliamo di Nitro Blaze 11 e Nitro Blaze 8, Due console portatili da gioco la cui presentazione ufficiale è prevista questa settimana, ovviamente al CES 2025.

Miglioramento

Le principali novità presenti all’interno di questi due prodotti sono rappresentati dall’adozione del processore Ryzen AI 300, il quale rappresenterà un significativo passo in avanti rispetto al modello precedente, garantito dall’architettura Zen 5, ciò li permetterà di posizionarsi in una fascia rappresentata dai modelli migliori sul mercato andando a concorrere ai massimi livelli, questi ultimi da tempo sono padroneggiate da giganti come Asus e Steam ma Acer. A ritagliarsi uno spazio significativo grazie ai suoi due ultimi prodotti, la competizione vedrà anche la presenza di nuovi device come Legion Go 2025 ed MSI Claw 8 AI+.

I due dispositivi in questione presenteranno ovviamente delle caratteristiche aggiornate rispetto al modello precedente che è stato lanciato nel settembre 2024, l’obiettivo di Acer è quello di ottenere un impatto molto più significativo rispetto al predecessore e questi due modelli saranno dotati di sistema operativo Windows 11 e promettono di migliorare l’esperienza di gioco grazie al display più grandi e un hardware decisamente più potente, il debutto sul mercato è previsto per gennaio 2025 e si vocifera che il vero punto di forza sarà rappresentato dal prezzo, l’idea dell’azienda è quella di fornire dunque un prezzo competitivo e proporzionato alle prestazioni in modo da poter battere la concorrenza su questo aspetto.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale durante la fiera di Las Vegas per vedere e toccare con mano con mano ciò che Acer ha prodotto nei propri laboratori, ovviamente gli occhi saranno puntati sui processori davvero molto attesi da parte di AMD.