Kena ha deciso di migliorare l’arrivo del nuovo anno con nuovi interventi riguardo la sua Promo Ricarica Automatica. L’iniziativa consente ora ai clienti di ricevere 100 GB di traffico dati extra al mese fin da subito. Tale intervento trasforma il servizio in una soluzione ancora più vantaggiosa.

Kena Mobile offre una nuova opzione per GIGA extra

La promo si attiva immediatamente dopo la sottoscrizione del servizio Ricarica Automatica. Ciò elimina l’attesa del primo rinnovo. La promo consente di collegare un metodo di pagamento (PayPal, carte di credito o PostePay) per garantire il rinnovo automatico delle offerte attive sulla SIM. Con l’attivazione di tale opzione, come anticipato, ogni mese vengono erogati gratuitamente 100 GB di traffico dati. Quest’ultimi si aggiungono al bundle previsto dall’offerta principale. Opportunità che garantisce un utilizzo più fluido e senza interruzioni.

La promozione è disponibile sia per nuovi clienti sia per utenti già attivi. A condizione che abbiano un’offerta dal costo mensile di almeno 5 euro. Restano escluse alcune opzioni, come quelle promozionali a costo ridotto. O anche le SIM con Kena TIMVISION. Per i clienti che desiderano riattivare il servizio o effettuare modifiche, è possibile procedere attraverso l’area MyKena, l’app ufficiale o il servizio clienti.

Anche se i giga della promozione non sono completamente utilizzabili in roaming UE, Kena permette di sfruttare fino a 1 GB aggiuntivo nei Paesi dell’Unione. Per molti utenti, tale flessibilità rappresenta un valore aggiunto. Ciò soprattutto considerando che l’opzione è gratuita e si rinnova automaticamente ogni mese.

La Promo Ricarica Automatica è valida fino al 15 gennaio 2025. Per tale motivo è utile procedere il prima possibile per non perdere l’occasione. È però importante sottolineare che potrebbero verificarsi proroghe future. Grazie alla sua strategia orientata al cliente, Kena continua a distinguersi come un punto di riferimento per chi desidera un servizio affidabile, economico e innovativo. Con opzioni come questa per la ricarica automatica l’operatore garantisce ai suoi utenti un sistema di vantaggi imperdibile.