JMGO, durante il CES 2025, ha catturato l’attenzione di esperti ed appassionati. Ciò grazie a due nuovi prodotti. Quest’ultimi promettono di rivoluzionare il settore dei proiettori. Si tratta dell’O2S Ultra, un dispositivo descritto come il proiettore laser più piccolo al mondo. Presentato con l’N3 Ultra Max che combina intelligenza artificiale e tecnologia ottica di precisione. Entrambi i dispositivi saranno disponibili a livello globale nel quarto trimestre del 2025. Dimostrando che JMGO è determinata a ridefinire il panorama dei proiettori.

JMGO rinnova il settore dei proiettori

Il dispositivo O2S Ultra rappresenta un passo avanti nella miniaturizzazione della tecnologia dei proiettori laser a tiro ultra corto. Con dimensioni simili a una scatola da scarpe (31,2 x 29 x 14 cm), il modello sfida le convenzioni. Il tutto senza sacrificare le prestazioni. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è in grado di proiettare immagini nitide fino a 180 pollici. Con una distanza minima di soli 14,6 cm dal muro.

La chiave del suo successo è la tecnologia MALC 3.0. Quest’ultima assicura luminosità elevata, colori vividi e contrasti definiti. Con una risoluzione 4K e una luminosità di 2.500 ISO lumen, l’O2S Ultra si propone come una soluzione ideale per ogni ambiente domestico. Inoltre, l’integrazione con Google TV lo rende perfetto per lo streaming.

L’N3 Ultra Max, invece, punta tutto sull’intelligenza e la versatilità. Equipaggiato con un gimbal motorizzato alimentato dall’AI, il proiettore regola automaticamente l’allineamento dell’immagine per un’esperienza “point-and-play”. Basta puntare il dispositivo nella direzione desiderata, e il sistema fa il resto. Eliminando le complicazioni legate all’allineamento manuale.

L’N3 Ultra Max presenta una luminosità impressionante di 4.000 ISO lumen e uno zoom ottico per immagini ancora più definite. Inoltre, il proiettore si distingue anche per il design funzionale. Le porte IO, spostate alla base del gimbal, evitano ingombri durante la rotazione, migliorando l’usabilità. Anche suddetto modello integra Google TV e la tecnologia MALC 3.0. Rendendolo una scelta versatile per film, gaming e presentazioni.