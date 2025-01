Con il 2025 le truffe su WhatsApp non accennano a diminuire, colpendo un numero crescente di utenti. I messaggi iniziano sempre nello stesso modo, ovvero con un testo del tipo :”Posso parlarti un attimo ?”.Ma questo approccio diretto e apparentemente innocuo nasconde un piano ben architettato. Ecco come funziona:i truffatori contattano le vittime utilizzando numeri stranieri e, con tono persuasivo, propongono dimettere “mi piace” a contenuti su Instagram o YouTube. Come incentivo, offrono piccoli guadagni. I quali, almeno nelle prime fasi, vengono effettivamente inviati per instaurare un rapporto di fiducia con la vittima.

WhatsApp: come evitare i rischi

La truffa si WhaltsApp, però, non si ferma qui. Una volta conquistata la fiducia, i malintenzionati spingono le persone raggirate a investire somme di denaro con la promessa di rendimenti elevati. Il denaro guadagnato all’inizio serve come leva per convincere la persona coinvolta a credere nella legittimità dell’operazione. Questi investimenti si rivelano quindi un vicolo cieco. Gli utenti perdono il denaro investito, che spesso finisce in circuiti di riciclaggio illegale. La situazione si complica ulteriormente quando i truffatori continuano a manipolare le vittime per ottenere informazioni personali o bancarie. Aggravando così il danno.

Per prevenire queste situazioni, è fondamentale riconoscere i segnali d’allarme. Qualsiasi messaggio da numeri sconosciuti, in particolare stranieri, dovrebbe essere trattato con estrema cautela. Bloccare immediatamente i contatti sospetti è un primo passo essenziale. È altrettanto importante non rispondere, anche per curiosità, e mai fornire informazioni personali o dati bancari. Spesso, infatti, queste informazioni vengono usate per frodi più complesse o per accedere direttamente ai conti delle vittime.

Gli esperti sottolineano anche l’importanza di segnalare questi episodi alle autorità competenti. Così da contribuire a limitare l’operatività dei truffatori. Insomma, restare sempre scettici davanti a proposte troppo allettanti e diffondere consapevolezza su questi pericoli può ridurre i rischi per sé e per gli altri. La promessa di facili guadagni è un’esca che nasconde trappole insidiose. Si conseguenza solo un atteggiamento vigile può proteggere da queste frodi sempre più sofisticate.