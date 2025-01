La serie POCO X7 si prepara a conquistare il mercato degli smartphone con due nuovi modelli, X7 e X7Pro. Questi ultimi promettono un mix di tecnologia avanzata e prezzi competitivi. Nelle ultime ore, il leaker Sudhanshu Ambhore ha diffuso informazioni dettagliate sui dispositivi. Arrivando a confermare alcune caratteristiche già emerse in precedenza.

Il POCO X7, modello base della serie, sarà dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Prevede poi un display AMOLED CrystalRes 3D Curved da 6,67”, con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. La batteria da 5.110mAh, compatibile con la ricarica Turbo Charging a 45W, garantisce una buona autonomia. Mentre sul fronte fotografico, offre una fotocamera frontale da 20MP e una tripla camera posteriore, con un sensore principale da 50MP dotato di stabilizzazione ottica (OIS). Anche la sua struttura complessiva punta sulla resistenza, con certificazione IP68 e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Le differenze del modello POCO Pro e i prezzi previsti

Il POCO X7 Pro rappresenta un’evoluzione importante rispetto al modello base. Ciò a partire dal processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra e dalle memorie LPDDR5X e UFS4.0. Le quali assicurano prestazioni assolutamente superiori. Lo schermo, sempre da 6,67”, mantiene la risoluzione 1,5K ma aggiunge una luminosità massima di 3.200nit e la tecnologia Gorilla Glass7i. Tale modello dispone di una batteria più capiente. Essa parte da 6.000mAh, con supporto alla ricarica rapida HyperCharge a 90W. Sul retro troviamo una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP. Alla quale si affianca un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Sul fronte economico, i prezzi trapelati indicano un costo base di 299€ per il POCO X7 (8/256GB). Valore che sale a 349€ per la versione con maggiore memoria. Per l’X7Pro, invece, i prezzi variano da 369€ (8/256GB) a 429€ (12/512GB).

Insomma, questi nuovi telefoni sembrano voler offrire prestazioni premium a un costo davvero accessibile. In modo da soddisfare le esigenze più disparate. L’annuncio ufficiale chiarirà ulteriormente il loro posizionamento e confermerà, o meno, le voci diffuse finora.