OnePlus ha presentato in questi giorni la nuova serie flagship, al cui interno possiamo trovare due modelli di ottima qualità: OnePlus 13 (qui la nostra recensione) e OnePlus 13R. Gli smartphone rappresentano un salto in avanti tecnologico senza preceddenti, sia in termini di comparto fotografico, che parlando di intelligenza artificiale, design e colori sofisticati.

OnePlus 13

La fotografia mobile viene ogni anno rivoluzionata con la collaborazione con Hasselblad, sullo OnePlus 13 troviamo tre sensori fotografici: un principale da 50 megapixel (con sensore Sony LYT-808 e stabilizzatore ottico integrato), un teleobiettivo Triprism 3X da 50 megapixel (anch’esso con stabilizzatore ottico integrato) ed una ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel (utilizzata anche in condizioni di scarsa luminosità). Il sistema sfrutta algoritmo Dual Exposure, con funzioni Clear Burst, Action Mode e registrazione video in 4K Dolby Vision, anche con modalità Ultra Steady

L’intelligenza artificiale viene perfettamente integrata con OxygenOS 15, dove troviamo Intelligent Search, per sfruttare il linguaggio naturale per eseguire ricerche simultanee tra tantissimi file locali, Circle to Search (in collaborazione con google), PassScan con Google Wallet, AI Notes (per sintetizzare gli appunti con un tocco) o AI Translation (per la traduzione in tempo reale in 20 lingue), senza dimenticarsi di AI Detail Boost, AI Unblur o AI Reflection Eraser.

Sotto il cofano è presente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con display QHD+ a 120Hz ProXDR, il primo al mondo con valutazione DisplayMate A++, ed introduzione della tecnologia RadiantView per una maggiore chiarezza in ogni condizione di luce. OnePlus 13 viene commercializzato in tre colori (Black Eclipse, Midnight Ocean e Arctic Dawn), tutte caratterizzate da peculiarità uniche, raggiunge un peso di 210 grammi e spessore di 8,5 millimetri, sempre con certificazione IP68 e IP69, ed ospitando una batteria da ben 6000mAh.

OnePlus 13R

Alla base di OnePlus 13R troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, affiancato a sua volta da fino a 12GB di RAM LPDDR5X ed una ROM UFS 4.0. Il tutto con un display da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5K ProXDR e 120fps, il quale a sua volta supporta Aqua Touch 2.0, soluzione ideale per l’utilizzo sotto la pioggia o con mani bagnate/unte. L’alimentazione è affidata ad una batteria da 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W.

Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: principale da 50 megapixel (Sony LYT-700 e OIS), teleobiettivo 2X da 50 megapixel e ultragrandangolare da 8 megapixel, affidandosi all’algoritmo Dual Exposure. Il sistema operativo è OxygenOS 15, con le stesse identiche funzionalità di IA di OnePlus 13, viene commercializzato in due colorazioni: Nebula Noir e Astral Trail. OnePlus 13R è il primo della serie ad adottare Corning Gorilla Glass 7i, raggiunge certificazione IP65.

Prezzi

OnePlus 13 è acquistabile al prezzo di 1029 euro per la variante 12/256GB e di 1179 euro per la 16/512GB, mentre OnePlus 13R è disponibile a 769 euro per la 12/256GB, con vendite in questo caso a partire dal 14 gennaio.