Negli ultimi giorni, un’ex designer Microsoft ha condiviso su Behance una galleria di sfondi animati progettati per dispositivi Windows 11 di fascia economica. Tutti destinati prevalentemente al settore scolastico. Si tratta di immagini dinamiche, pensate per arricchire l’esperienza visiva degli utenti. Il progetto però non ha mai visto la luce. Secondo fonti autorevoli come Windows Central, l’intenzione iniziale era di rilasciare questi sfondi con l’aggiornamento 23H2. In seguito, Microsoft ha deciso di abbandonare l’idea. Infatti ogni traccia è stata rimossa con la versione 24H2, attualmente in distribuzione.

Un’idea legata alla centralità di Windows 11

L’introduzione di sfondi animati per Windows 11 era un’idea maturata già nelle versioni precedenti del sistema operativo, come la 22H2. Ma poi l’azienda sembra aver scelto di concentrarsi su funzionalità più essenziali. Anche se non sono stati forniti motivi ufficiali, alcuni analisti ipotizzano che l’adozione di simili sfondi avrebbe potuto comportare problemi di prestazioni. Ciò soprattutto su dispositivi di fascia bassa. Ecco perché, al momento, coloro che sono interessati devono affidarsi a software esterni come Wallpaper Engine, disponibile su Steam. Ad ogni modo, nonostante l’ idea sia stata poi accantonata, non è escluso che Microsoft possa riprenderlo in futuro. Magari con soluzioni tecniche più avanzate.

Questo progetto traeva la sua ispirazione dalla centralità dell’interfaccia di Windows 11. In cui il menu Start e la taskbar occupano una posizione prominente. Gli sfondi avrebbero seguito questa filosofia, con design pensati per rafforzare il tema visivo del sistema operativo. Tale approccio si contrappone a quello di Windows10. Dove la barra delle applicazioni e il menù erano orientati a sinistra, influenzando anche la posizione del logo sullo sfondo.

Anche con Windows Vista, Microsoft aveva già parlato di sfondi-interattivi. Qui, il software Dreamscene permetteva di impostare persino i video come sfondo. Come per la dashboard delle console Xbox. Ma, come già detto, la scelta di non sviluppare questa funzionalità in Windows11 potrebbe essere legata a questioni di sicurezza o consumo energetico. Soprattutto sui dispositivi ARM, su cui l’autonomia rappresenta una sfida importante. Insomma, almeno per il momento, pare quindi che possibilità di vedere sfondi animati integrati in Windows 11, resti un sogno irrealizzato.