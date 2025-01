WhatsApp: 3 funzioni segrete del 2025 da conoscere adesso

Ogni applicazione ha i suoi segreti e WhatsApp dunque non può esimersi. Anche la piattaforma di messaggistica istantanea colorata di verde infatti è legata ad alcune applicazioni che provengono dall’esterno e che consentono agli utenti di fare qualcosa in più. Nello specifico siamo al cospetto di tre funzionalità molto semplici da utilizzare, tutte davvero esclusive.

Unseen: leggere i messaggi senza risultare online

Tra le applicazioni più interessanti del momento, soprattutto per chi ci tiene tanto alla privacy, c’è Unseen. Questo consente di non aggiornare l’ultimo accesso e di non risultare mai online, mantenendo la propria privacy. Questa applicazione esterna è in grado di intercettare i messaggi, riuscendo dunque a garantire agli utenti la lettura al di fuori di WhatsApp. Unseen non richiede modifiche a WhatsApp, rendendo il tutto semplice e immediato.

Whats Tracker: monitorare gli accessi su WhatsApp

Whats Tracker è un’altra app interessante che consente di monitorare gli orari di accesso e uscita di numeri selezionati su WhatsApp. Una volta scaricata, l’app permette di aggiungere contatti da tenere sotto osservazione, generando un report dettagliato a fine giornata con gli orari esatti di connessione. Importante sottolineare che l’app non viola la privacy dei messaggi o delle conversazioni, ma si limita a tracciare gli stati di connessione.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati

WAMR è utile per chi vuole leggere i messaggi eliminati su WhatsApp. Se un contatto elimina un messaggio prima che venga letto, WAMR permette comunque di recuperarlo. L’app registra il contenuto dei messaggi attraverso le notifiche, salvando testo e file multimediali. Tuttavia, funziona solo dal momento dell’installazione e non consente di recuperare messaggi eliminati in precedenza.

Non c’è alcun problema in quanto queste applicazioni sono gratuite per tutti. Inoltre, per chiunque dovesse avere dubbi, sono anche legali al 100% e non si incorre in alcun tipo di rischio. Va comunque ricordato che l’uso di app di terze parti richiede sempre attenzione e l’installazione da fonti affidabili.