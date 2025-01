Samsung ha svelato l’integrazione di Eclipsa Audio. Ovvero una tecnologia sviluppata insieme a Google, nei suoi televisori e soundbar del 2025. Questo sistema audio 3D, descritto come “rivoluzionario”, promette di offrire un’esperienza sonora coinvolgente e dinamica. Secondo Samsung, l’obiettivo alla base è quello di provare a portare i consumatori a vivere esperienze audio-visive più immersive che mai. La tecnologia, infatti, consente ai contenuti multimediali di acquisire profondità e realismo sonoro. Ma soprattutto di rendere ogni scena un vero spettacolo sensoriale.

Samsung e Google: contenuti migliorati per una resa audio superiore

A spiegare l’importanza di questa innovazione è Taeyong Son, vicepresidente esecutivo di Samsung Electronics. Egli ha infatti dichiarato di essere entusiasta di integrare Eclipsa Audio nella nuova linea di dispositivi. In quanto questa tecnologia contribuisce a rafforzare la leadership del brand nel settore. Oltre a trasformare l’intrattenimento domestico in qualcosa di assolutamente unico. La serie che beneficerà di questa innovazione spazia dai modelli entry-level Crystal UHD fino ai premium Neo QLED 8K. Garantendo così un’esperienza audio di qualità indipendentemente dal budget.

L’introduzione di Eclipsa Audio non è limitata però solo all’hardware. In quanto, la tecnologia apre nuove opportunità anche per i creatori di contenuti. Grazie alla possibilità di controllare parametri come posizione, intensità e riflessi spaziali, i produttori potranno dare vita a un audio tridimensionale estremamente realistico. Questo sarà possibile anche su YouTube. Una delle prime piattaforme pronte a supportare i contenuti ottimizzati per Eclipsa.

Per assicurare che i dispositivi compatibili offrano una qualità uniforme, Samsung e Google collaborano con la Telecommunications Technology Association (TTA). Tale impegno mira a creare uno standard di certificazione che garantisca il massimo livello di fedeltà sonora. Eclipsa Audio ha così l’enorme potenziale per cambiare il modo di ascoltare e vivere il suono.

Proprio come ha affermato Jim Bankoski, vicepresidente dell’ingegneria di Google Chrome.

Insomma tale innovazione rappresenta un passo avanti importante nel settore tecnologico. Ponendosi come alternativa interessante alle soluzioni più tradizionali, ampliando l’accessibilità di un’esperienza sonora premium. Con il supporto di Google e delle piattaforme globali, Samsung si prepara così a trasformare il mondo dell’intrattenimento domestico. Offrendo, in particolare, una qualità audio senza precedenti.