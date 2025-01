Il 2024 è stato senza dubbio l’anno di Nvidia. L’azienda, famosa per i suoi chip, ha vissuto una crescita davvero straordinaria, spinta soprattutto dal boom dell’intelligenza artificiale e dalla crescente domanda di processori specializzati in questo settore. In soli dodici mesi, la sua capitalizzazione di mercato è passata da circa 1.200 miliardi di dollari a ben 3.280 miliardi, registrando un aumento superiore ai 2.000 miliardi. Un risultato impressionante, che ha portato Nvidia al secondo posto nella classifica delle aziende più preziose al mondo, superata solo da Apple, che mantiene il primato con una valutazione che sfiora i 4.000 miliardi di dollari.

L’intelligenza artificiale spinge i giganti tech

Ma Nvidia non è l’unica a godere dei frutti del boom dell’AI. Anche Apple sta puntando molto sull’intelligenza artificiale, utilizzandola per dare nuova linfa alle vendite degli iPhone e per attirare nuovi investitori. Subito dopo troviamo Microsoft, che ha raggiunto una capitalizzazione di circa 3.100 miliardi di dollari, seguita da Alphabet (Google) e Amazon, entrambe con un valore che si aggira sui 2.300 miliardi.

Questo successo dei giganti tecnologici ha avuto un impatto diretto sui principali indici di borsa. Nel corso del 2024, l’S&P 500 ha registrato un aumento del 23,3%, mentre il Nasdaq ha toccato un +28,6%. E tutto questo nonostante le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l’incertezza legata alla politica monetaria americana. Gli analisti, però, sono ottimisti per il 2025. Secondo Daniel Ives di Wedbush, le azioni tecnologiche potrebbero crescere di un ulteriore 25%, grazie a nuove iniziative basate sull’intelligenza artificiale, a una maggiore stabilità normativa e alla forza delle grandi aziende del settore, tra cui anche Tesla.

Cosa aspettarsi dal 2025

Guardando al futuro, le aspettative su Nvidia sono altissime. Gli analisti della Bank of America prevedono che la domanda di chip AI, come i nuovi Blackwell e le GPU Hopper, potrebbe superare la capacità produttiva dell’azienda per diversi trimestri consecutivi. Questo significa che Nvidia dovrà affrontare una sfida importante per soddisfare le richieste del mercato.

Un momento chiave per capire meglio le prospettive di Nvidia sarà il Consumer Electronics Show (CES), che si terrà tra il 7 e il 10 gennaio 2025. Gli occhi di tutti saranno puntati sul discorso di Jensen Huang, CEO di Nvidia, previsto per la sera del 6 gennaio. Durante il keynote, Huang potrebbe annunciare novità importanti che potrebbero spingere ulteriormente il valore delle azioni dell’azienda.

Secondo l’analista di Citi, Atif Malik, ci sono grandi aspettative per questo evento. In particolare, si prevede che Nvidia possa annunciare previsioni di vendita ottimistiche per i chip Blackwell, che potrebbero rappresentare un nuovo capitolo di successo per l’azienda.

Insomma, il 2025 si prospetta come un anno altrettanto intenso per Nvidia e per tutto il settore tecnologico, con l’intelligenza artificiale che continuerà a essere al centro dell’innovazione e della crescita economica globale.