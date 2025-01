Durante il prossimo CES 2025 di Las Vegas verranno presentati nuovi dispositivi. Diverse aziende sono pronte ad offrire una visione d’insieme delle loro innovazioni. A tal proposito, LG si prepara a rivoluzionare il settore della tecnologia domestica con la presentazione di due proiettori. Quest’ultimi fondono funzionalità avanzate e design ricercato. Suddetti dispositivi si propongono di ridefinire la fruizione dei contenuti multimediali. Integrandosi perfettamente negli spazi abitativi moderni.

LG presenta due nuovi proiettori smart

Uno dei protagonisti è il PF600U. Un dispositivo che unisce l’estetica di una lampada da terra a prestazioni avanzate. Vincitore del CES Innovation Award, il PF600U si distingue per la sua duplice funzione. Illuminazione ambientale e proiezione multimediale. Il dispositivo presenta un design minimalista. Con un peso contenuto di 7,5 kg. Inoltre, è dotato di una lampada LED. Quest’ultima è in grado di offrire nove tonalità di colore e cinque livelli di luminosità. Al suo interno, c’è un proiettore Full HD. Con un sistema audio Bluetooth. La testa rotante del proiettore raggiunge un’inclinazione fino a 110 gradi. Tale dettaglio con la regolazione automatica dello schermo garantiscono immagini ottimizzate. Anche con movimenti frequenti. Con una luminosità di 300 ANSI lumen, il dispositivo è più indicato per ambienti scarsamente illuminati.

Accanto al PF600U, LG presenta il CineBeam S (PU615U). Um proiettore ultra–corto con design compatto. Con dimensioni di appena 110x160x160 millimetri, il dispositivo è in grado di proiettare immagini 4K fino a 100 pollici. Presenta un’illuminazione laser RGB. Quest’ultima è abbinata a un sistema audio con supporto Dolby Atmos. Con tali caratteristiche il dispositivo assicura un’esperienza audiovisiva immersiva. Con 500 ANSI lumen e una copertura del 154% dello spazio colore DCI-P3, il CineBeam S garantisce immagini nitide e colori brillanti. Anche se ottimizzato per ambienti con luce controllata.

Entrambi i dispositivi si basano su webOS di LG. Dettaglio che offre accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming. Tale caratteristica, unita al design raffinato, rende i nuovi dispositivi LG strumenti ideali per trasformare qualsiasi spazio in un ambiente cinematografico. Il tutto senza compromettere l’arredamento.