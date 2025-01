Per tutti gli utenti di rete mobile che vogliono trovare delle offerte per risparmiare, sono disponibili al giorno d’oggi svariate proposte. Tuttavia, tra quelle più interessanti, troviamo sicuramente quelle proposte dall’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo, infatti, ha messo a disposizione degli utenti un vasto catalogo di offerte tra cui scegliere, tutte a basso costo e con tanto da offrire. Vediamo qui di seguito le proposte più interessanti.

ho Mobile, ecco le migliori proposte a basso costo dell’operatore virtuale

Tra le proposte più convenienti e a basso costo, ci sono sicuramente le offerte di rete mobile proposte da ho Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale sta mettendo a disposizione degli utenti un catalogo piuttosto vasto di offerte mobile, caratterizzate tutte da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Tra le offerte più convenienti del momento, c’è sicuramente quella denominata ho. 6,99 150 GB. Quest’ultima, in particolare, ha un costo per il rinnovo mensile molto basso pari a soli 6,99 euro al mese. Nello specifico, il bundle dell’offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero. Il costo di attivazione parte da 2,99 euro e può variare in base all’operatore di provenienza. Per quanto riguarda il costo della scheda sim, invece, l’operatore ha deciso di proporlo gratuitamente.

L’operatore sta anche proponendo alcune offerte low cost con supporto alla navigazione in 5G. Tra queste, ricordiamo ad esempio la promo denominata ho. 9,99 200 GB 5G. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. L’offerta include sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo sarà pari a 9,99 euro al mese.