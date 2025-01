Fastweb, offerte gennaio 2025: fino a 200 GB con il 5G a prezzo assurdo

Dal 2024 Fastweb lancia due nuove offerte mobile: Fastweb Mobile e Mobile Full, pensate per chi desidera tariffe semplici, trasparenti e senza sorprese. Il 2025 dunque porta con sé delle offerte straordinarie che possono garantire tutto al loro interno, a partire dai minuti fino ad arrivare ad avere tantissimi giga disponibili.

Fastweb Mobile: l’offerta che tutti vorrebbero avere è disponibile

Fastweb Mobile ha un costo mensile di 7,95 € e include:

Minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali;

100 SMS;

150 GB di traffico dati in 4G.

Fastweb Mobile Full: un successo senza fine

Per chi cerca ancora più connettività, c’è Mobile Full a 9,95 € al mese, che offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS;

200 GB di traffico, con 5G incluso per navigare alla massima velocità disponibile.

Entrambe le tariffe possono essere attivate comodamente online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. È possibile scegliere tra una eSIM (scheda virtuale) gratuita o la classica SIM fisica con spedizione senza costi aggiuntivi.

Attivazione rapida e sicura

L’attivazione delle offerte può essere effettuata in diversi modi:

Tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) per un processo veloce e sicuro;

o per un processo veloce e sicuro; Oppure con la tradizionale procedura di video identificazione.

In tutti i casi, è previsto un costo di attivazione una tantum di 10 €, senza vincoli contrattuali o costi nascosti.

Fastweb non si distingue solo per le tariffe, ma anche per la qualità della sua rete. È stata premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, un riconoscimento che testimonia l’affidabilità e le prestazioni del servizio offerto.

Queste offerte combinano quindi convenienza, trasparenza e una rete di alta qualità, rendendole soluzioni ideali per chi desidera una connessione affidabile e abbondante senza sorprese. Per il momento non ci sono limiti di tempo in quanto entrambe le soluzioni sono ancora disponibili sul sito di Fastweb.