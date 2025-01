Dreame ha svelato al CES 2025 una serie di innovazioni pensate per rivoluzionare la pulizia domestica, introducendo soluzioni avanzate che uniscono intelligenza artificiale e robotica. Tra le novità, la serie X50, che debutta con il sistema ProLeap™ e la navigazione VersaLift™, promette di migliorare l’efficienza e la precisione dei robot aspirapolvere. Il sistema ProLeap™, ad esempio, è dotato di gambe robotiche retrattili che permettono ai dispositivi di superare facilmente ostacoli come soglie e gradini, mentre la navigazione VersaLift™, con il sensore DToF regolabile, consente di pulire sotto i mobili più bassi, raggiungendo angoli difficili da raggiungere.

Dreame e le nuove tecnologie mostrate al CES 2025

Accanto a queste tecnologie, Dreame ha presentato il braccio robotico Bionic Multi-Joint, un passo in avanti significativo per la pulizia di precisione. Questo braccio, alimentato da un motore a quattro snodi, è in grado di estendersi fino a 30 cm, sollevando oggetti fino a 400 grammi, come giocattoli e scarpe. Grazie al riconoscimento avanzato dell’intelligenza artificiale, il braccio è in grado di afferrare con precisione oggetti e pulire in spazi ristretti, offrendo un’esperienza ancora più fluida.

Altra innovazione di rilievo è il dock di sostituzione Multi-Mop, che risolve il problema della contaminazione incrociata durante la pulizia. Questa docking station intelligente è progettata per contenere fino a tre panni mop, che vengono sostituiti automaticamente per garantire una pulizia igienica e su misura per ogni area della casa. Ogni panno è ottimizzato per compiti specifici, come la pulizia di macchie di grasso o quelle causate da animali domestici, per la gioia dei loro padroni.

Con queste soluzioni, Dreame continua a spingere i limiti della tecnologia per la cura della casa, creando un ecosistema di dispositivi intelligenti che rendono la pulizia più facile e precisa. L’azienda si prepara a rilasciare ufficialmente questi prodotti nel corso dell’anno, consolidando il suo ruolo di leader nell’innovazione per la casa.