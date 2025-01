CoopVoce: EVO 200 è la promo del 2025, è GRATIS

Con un gestore come CoopVoce non c’è modo di competere soprattutto quando arrivano le nuove promo. Oggi si tratta di dare uno sguardo alla EVO 200, soluzione straordinaria e importante per chi vuole avere il meglio.

CoopVoce ha lanciato una nuova promozione che punta a distinguersi nel mercato delle offerte telefoniche: si chiama EVO 200 ed è pensata per chi cerca un pacchetto con un buon equilibrio tra servizi inclusi e prezzo conveniente.

Cosa offre EVO 200

Con soli 7,90 € al mese, EVO 200 garantisce:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS ogni mese;

ogni mese; 200 GB di traffico dati in 4G.

Un elemento chiave di questa promozione è la stabilità del prezzo: i 7,90 € mensili sono garantiti per sempre, senza aumenti o costi nascosti. Questo la rende una delle offerte più competitive nella fascia con un numero contenuto di Giga, perfetta per chi non ha esigenze di navigazione estremamente elevate ma desidera un piano completo per chiamate e messaggi.

Attivazione e vantaggi extra

Un ulteriore vantaggio riguarda l’attivazione. Chi sceglie EVO 50 entro il 16 gennaio potrà beneficiare di:

Attivazione gratuita ;

; Primo mese gratuito.

Questa strategia di CoopVoce punta chiaramente ad attrarre nuovi clienti, rendendo l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi vuole cambiare operatore senza rischi o costi iniziali.

CoopVoce è noto per la trasparenza delle sue promozioni, senza vincoli nascosti o rimodulazioni successive. L’offerta EVO 200 si inserisce perfettamente in questa filosofia, offrendo un pacchetto completo a un prezzo fisso e competitivo.

Con EVO 200, CoopVoce mira a conquistare una fetta di pubblico che cerca un piano essenziale ma completo, con minuti e SMS abbondanti e un buon quantitativo di Giga. Il tutto a un costo ridotto e bloccato per sempre. Quest’offerta è arrivata più volte sul mercato della telefonia mobile facendo il vuoto dietro di essa e anche in questo caso dimostra di riuscire a fornire qualcosa in più.