WhatsApp: queste due funzioni nascoste infiammano il 2025, scoprile subito

Con tutte le funzionalità che esistono all’interno di WhatsApp, qualcuno potrebbe perdersi delle opportunità provenienti dall’esterno molto interessanti. Non bisogna preoccuparsi: non c’è nulla da pagare in quanto gli applicativi che stiamo per proporvi sono totalmente gratuiti e legali al 100%.

Si tratta più specificamente di Unseen e WAMR, soluzioni perfette per chi vuole aumentare il suo grado di privacy e recuperare messaggi eliminati di proposito.

Leggere i messaggi su WhatsApp senza risultare online con Unseen

Unseen è un’app fondamentale per chi ama stare nella privacy più totale. Questa soluzione garantisce a tutti la possibilità di leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza dover aprire direttamente l’app principale. In questo modo ecco un livello di privacy maggiore, anche perché il proprio ultimo accesso non viene aggiornato.

In più l’utente non risulta mai online, anche nel caso in cui dovesse aver visualizzato tutte le conversazioni. L’app intercetta i messaggi in arrivo e li mostra in un’interfaccia separata, eliminando così la necessità di interagire con l’app originale.

Recuperare i messaggi eliminati con WAMR

WAMR è un’altra applicazione molto utile per chi desidera recuperare i messaggi eliminati prima che possano essere letti. Non serve fare nulla di trascendentale se non installare l’applicazione. Una volta fatto questo, l’app registra le notifiche e consente di visualizzare i testi dei messaggi che vengono cancellati dai mittenti. Bisogna assolutamente ricordare che WAMR funziona solo per i messaggi ricevuti dopo l’installazione. Installare questa soluzione dopo che i messaggi sono stati cancellati, non servirà praticamente nulla in quanto non sarà possibile recuperarli.

Entrambe le app, Unseen e WAMR, sono gratuite e legali al 100%. Tuttavia, essendo disponibili solo come APK, richiedono di scaricare i file da fonti esterne al Play Store. È fondamentale prestare attenzione alla provenienza dei file per evitare rischi di sicurezza, affidandosi solo a siti affidabili e ben noti.