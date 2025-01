Smartphone sulle bocchette dell'aria: il nuovo Codice della Strada lo permette?

È arrivato il nuovo Codice della Strada, il quale porta sicuramente un po’ di scompiglio tra gli italiani. Ci sono infatti delle nuove regole di cui tenere conto. Alcune di queste riguardano l’utilizzo del cellulare alla guida e una domanda che tutti si pongono è la seguente: può essere fissato alle bocchette dell’aria mentre si ascolta la musica o magari per la navigazione durante la marcia?

Quando l’uso del cellulare è consentito in auto

Bisogna chiarire che il cellulare non può essere utilizzato mentre si guida un’auto, e questo dovrebbe essere chiaro a tutti. Allo stesso tempo ci sono però delle situazioni dove è contemplato. Chiaramente il primo argomento da rispettare è la propria incolumità insieme a quella degli altri che circolano in strada:

Non distogliere le mani dal volante in modo prolungato;

in modo prolungato; Restare attenti e tenere gli occhi sulla strada senza distrarsi.

Posizionare il telefono sulle bocchette di aerazione o in altri punti stabili dell’abitacolo è consentito, purché il dispositivo non venga tenuto in mano e non richieda interazioni prolungate.

Le azioni consentite includono:

Riprodurre musica tramite app come Spotify o Apple Music ;

o ; Usare app di navigazione come Google Maps o Waze per le indicazioni stradali;

come Google Maps o Waze per le indicazioni stradali; Ascoltare podcast o audiolibri;

o audiolibri; Effettuare chiamate in vivavoce tramite Bluetooth o auricolari;

tramite Bluetooth o auricolari; Ascoltare video su YouTube, purché non richiedano interazioni continue.

Cosa è vietato in auto con il nuovo Codice della Strada

È vietato:

Tenere il cellulare in mano mentre l’auto è in movimento;

mentre l’auto è in movimento; Scrivere messaggi o navigare sui social durante la guida;

durante la guida; Effettuare azioni che distolgano l’attenzione dalla strada per un periodo prolungato.

Un rapido tocco sullo schermo, come per rispondere a una chiamata o attivare un comando vocale, è invece consentito se non influisce sulla concentrazione del guidatore.

La normativa punta a limitare le distrazioni gravi, mantenendo l’uso del cellulare accettabile per funzioni che non richiedono interazione continua e garantendo così maggiore sicurezza sulle strade.