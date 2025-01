Quando si è parlato di OnePlus 13R, molti si aspettavano una replica quasi perfetta del recente OnePlusAce 5. Esteticamente, le somiglianze sembrano confermate. Ma dietro questa somiglianza si nascondono alcune sorprese. In particolare, a distinguere i due dispositivi è il comparto fotografico, che in OnePlus13R potrebbe fare la differenza. Mentre il modello Ace5 è pesenta un semplice sensore macro da 2MP, il 13R farà un passo avanti. Infatti, stando a quanto riportato dal leaker Yogesh Brar, OnePlus 13R avrà un sensore principale Sony LYT-700 da 50 MP. Oltre che un ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo Samsung ISOCELL JN5 da 50MP con zoom ottico 2x. Quest’ultimo potrebbe rappresentare un punto di forza del 13R, portando una qualità superiore nelle fotografie a lunga distanza. Tale aggiunta sembra essere un vero punto di svolta per gli appassionati di fotografia. I quali potrebbero trovare nel 13R un’alternativa interessante rispetto ad altri smartphone sul mercato.

OnePlus 13R: un prodotto equilibrato tra potenza e autonomia

Oltre alla fotocamera, le altre specifiche di OnePlus 13R non deludono. Il display OLED LTPO da 6,78″, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, promette una visibilità super efficiente in ogni condizione. Sia per il consumo di contenuti multimediali che per le prestazioni in gaming. Il cuore del dispositivo è il potente Snapdragon 8 Gen 3. Il quale è supportato da 12 o 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna. Permettendo così un’esperienza fluida e senza rallentamenti. La connessione sarà garantita dal 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC, con una resistenza all’acqua certificata IP65. La batteria, da 6.000mAh, pur essendo inferiore ai 6.400mAh di Ace 5, è comunque abbastanza generosa. Poiché riesce a garantire un’intera giornata di utilizzo intenso. In più, la ricarica rapida a 80W rappresenta un altro punto di forza, che permetterà di ricaricare il dispositivo in tempi brevi. La batteria non è la più capiente in circolazione. Però il resto delle caratteristiche equilibra perfettamente la situazione. Insomma, con la promessa di un’esperienza utente completa, il OnePlus13R si prepara a diventare una delle opzioni più interessanti della sua categoria. Insieme al vantaggio di offrire un hardware potente e una fotocamera di alto livello.